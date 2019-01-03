Суд в Брюсселе запретил работу сервиса Uber в бельгийской столице
Таким образом он поддержал требования местных таксопарков.
В самой компании отвергли обвинения в нарушении бельгийского законодательства. Uber подчеркивает, что не является сервисом такси, а лишь предоставляет в аренду пассажирам автомобили с водителем.
Комментарии1
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vitaly_ml23 03 января 2019 | 14:40
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