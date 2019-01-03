Режиссер Алексей Красовский выложил на Ютьюбе черную комедию «Праздник»
Режиссер Алексей Красовский выложил на Ютьюбе черную комедию «Праздник», действие которой происходит в блокадном Ленинграде. Средства на съемки собирались краутфандингом. Как написал Красовский в своем Фейсбуке, после первых 12 тысяч просмотров авторы фильма получил около 300 пожертвований.
Первоначально премьерный показ комедии должен был состояться 31 декабря, но режиссер отложил премьеру из-за трагедии в Магнитогорске.
Комментарии5
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oblom0101 03 января 2019 | 14:35
Памятник репрессированным кровавым НКВД Блокадным каннибалам уже поставили, а тут на тебе, - и комедия в тему на подходе... Ой и доиграется Путин со своей Власовско-белогвардейской шизой...
vitaly_ml23 03 января 2019 | 14:41
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
region62 03 января 2019 | 14:40
"Черная комедия" про блокадный Ленинград...(
freshener 03 января 2019 | 14:42
[выложил на Ютьюбе черную комедию «Праздник»]
Скорее коричневую....
cromwel 03 января 2019 | 14:54
Ну конечно же эхо не могдо стороной обойти эту новость. Она обожает выливать дерьмо на Россию Вместе с такими как Красовский и кучей аналогичных ублюдков.