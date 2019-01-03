Режиссер Алексей Красовский выложил на Ютьюбе черную комедию «Праздник», действие которой происходит в блокадном Ленинграде. Средства на съемки собирались краутфандингом. Как написал Красовский в своем Фейсбуке, после первых 12 тысяч просмотров авторы фильма получил около 300 пожертвований.

Первоначально премьерный показ комедии должен был состояться 31 декабря, но режиссер отложил премьеру из-за трагедии в Магнитогорске.