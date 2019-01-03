Франция выдала России бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова
Франция выдала России бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова – он обвиняется в совершении нескольких преступлений, в том числе, в мошенничестве, – сообщает Генеральная прокуратура России.
По данным следствия, правительству Московской области предприятиям ЖКХ и компании Мособлтрансинвест, Кузнецов и его сообщники нанесли ущерб на 14 миллиардов рублей.
Комментарии11
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blackbird22 03 января 2019 | 14:41
это ещё до падения рубля 14млрд? Дело то давнее
pattrick1 03 января 2019 | 14:46
Франция выдала России бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова...
Высосали с него все деньги и теперь выдали на тюремное гособеспечение в Россию?
vitaly_ml23 03 января 2019 | 14:41
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
cromwel 03 января 2019 | 14:43
А почему так долго ворюгу не возвращали? И интерестно, что будет дальше. Скорее всего ничего. Откупиться
v_ochko_danko1 03 января 2019 | 14:45
Ждём когда американцы выдадут нам Алексашенко с Илларионовым, укравшие миллиарды у россиян и скрывающиеся в США.
bbob 03 января 2019 | 14:52
v_ochko_danko1: Судя по твоему качественному "велик могучим русский языка", в Ольгино гастеров начали набирать.
v_ochko_danko1 03 января 2019 | 15:00
bbob: Вас следует понимать, что вы с ними проходили по одному делу. Значит и вас требуется привлечь к уголовной ответственности за воровство.
sasass 03 января 2019 | 14:47
Это значит , президенты договорились за спиной народов и об этом секретном пакте не скоро узнаем...
zapadnay 03 января 2019 | 14:47
А вот это правильно. Хорошо прошерстил жителей Подмосковья на денюжку.
Опыт-то у него не хилый по освоению денег. А вдруг ещё пригодится?
fmsf FMSF 03 января 2019 | 14:51
А его бабу???
bja_1950 03 января 2019 | 15:02
Ну, парень,теперь держись! Все собаки будут твоими.