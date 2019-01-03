Спасатели извлекли тело 38-го погибшего при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске
Это женщина, — сообщили РИА в экстренных службах. Разбор завалов продолжается. По предварительным данным, неизвестна судьба еще трех человек.
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Это женщина, — сообщили РИА в экстренных службах. Разбор завалов продолжается. По предварительным данным, неизвестна судьба еще трех человек.
Московского школьника вызвали в полицию после того, как учительница отчитала его за участие в протестах «В обращении из школы помимо моих «странных» видеороликов было написано, что я являюсь членом неформального политического общества «бессрочка». Позже для устрашения инспектор сказала, что возможно это экстремистская организация. Я не понимал зачем это она говорит»...
Комментарии1
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