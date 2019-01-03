Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске начали выплачивать компенсации
Губернатор области Борис Дубрвоский подтвердил размеры материальной помощи, которую окажет региональное правительство. Семьи погибших получат по одному миллиону, а пострадавшие – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.
Предусмотрены компенсации и в связи с утратой имущества. Также губернатор пообещал, что все потерявшие жилье будут обеспечены квартирами.
Комментарии3
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romantik56 03 января 2019 | 14:38
Быстрее,быстрее... Наверное,не случайно.
vitaly_ml23 03 января 2019 | 14:43
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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lager23 03 января 2019 | 14:48
Главная задача — откупиться и забыть, как можно скорее...чтобы не не огорчать Володю.
«Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории», — Тулеев