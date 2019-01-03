Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске начали выплачивать компенсации

Губернатор области Борис Дубрвоский подтвердил размеры материальной помощи, которую окажет региональное правительство. Семьи погибших получат по одному миллиону, а пострадавшие – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

Предусмотрены компенсации и в связи с утратой имущества. Также губернатор пообещал, что все потерявшие жилье будут обеспечены квартирами.