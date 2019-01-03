Франция выдала РФ экс-министра финансов Московской области
Франция выдала РФ экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в мошенничестве на 14 млрд рублей. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ, передает ТАСС.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Франция выдала РФ экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в мошенничестве на 14 млрд рублей. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ, передает ТАСС.
Московского школьника вызвали в полицию после того, как учительница отчитала его за участие в протестах «В обращении из школы помимо моих «странных» видеороликов было написано, что я являюсь членом неформального политического общества «бессрочка». Позже для устрашения инспектор сказала, что возможно это экстремистская организация. Я не понимал зачем это она говорит»...
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ukretotakoividskota 03 января 2019 | 14:18
узник совести, выдйм в одиночные пикеты.
captainobvious 03 января 2019 | 14:18
а его супругу, гражданку США тоже выдадут, или она из числа неприкасаемых?
tv_victim 03 января 2019 | 14:24
Ох уж эта Гейропа... Обколются своей марихуаной и япут друг дружку в жопы... Наркоманы-русофобы!
evial 03 января 2019 | 14:39
tv_victim:
А в этой новости-то гомосеки при чем?
garik57 03 января 2019 | 14:27
Вор должен сидеть в тюрьме.Вернёт похищенное - сидеть будет меньше.Не вернёт - пусть получит по максимуму.
tv_victim 03 января 2019 | 14:29
В Совед Хведерастий яво! Там такого дерьма хоть жопой жри!
freshener 03 января 2019 | 14:30
Макрон снова попирает принципы свободы.