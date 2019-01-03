Связи между взрывами автомобиля и газа в жилом доме в Магнитогорске не обнаружено...

Признаков того, что произошедшие в Магнитогорске 31 декабря и 1 января взрывы в жилом доме и автомобиле связаны между собой, нет, сообщил журналистам мэр города Сергей Бердников.

«Еще раз хочу сказать, что никаких фактов, указывающих на какие-то подтверждения, которые сегодня описаны в интернете, нет однозначно. Регулярно происходят ЧС, но это та ситуация, которая у нас в городе произошла впервые. Поэтому мы будем разбираться еще глубже, еще серьезнее, но на сегодня говорить о том, что есть угроза по всему городу — это точно не так», — сказал он, передает ТАСС.