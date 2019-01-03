Связи между взрывами автомобиля и газа в жилом доме в Магнитогорске не обнаружено
Признаков того, что произошедшие в Магнитогорске 31 декабря и 1 января взрывы в жилом доме и автомобиле связаны между собой, нет, сообщил журналистам мэр города Сергей Бердников.
«Еще раз хочу сказать, что никаких фактов, указывающих на какие-то подтверждения, которые сегодня описаны в интернете, нет однозначно. Регулярно происходят ЧС, но это та ситуация, которая у нас в городе произошла впервые. Поэтому мы будем разбираться еще глубже, еще серьезнее, но на сегодня говорить о том, что есть угроза по всему городу — это точно не так», — сказал он, передает ТАСС.
Комментарии6
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laz89 03 января 2019 | 14:28
New Horizons долетел до самого далекого небесного тела, где когда-либо бывало что-то с нашей планеты. Китай высадил космический аппарат на обратной стороне Луны.
А у русских все это...
Так и хочется записаться в команду Илона Маска и свалить на Марс.
pattrick1 03 января 2019 | 14:43
Связи между взрывами автомобиля и газа в жилом доме в Магнитогорске не обнаружено...
Не страшно если связи не обнаружено, талантливая к дерьму украинско-израильская шваль придумает связь от фонаря.
kreamssdick 03 января 2019 | 14:30
В Багдаде все спокойно.
tv_victim 03 января 2019 | 14:31
Вот это - правильно! Любой страус знает, что достаточно сунуть голову в кусты и ты в безопасности!
peiper 03 января 2019 | 14:51
Связи между террористами и терактами не установлены!
kuchumka 03 января 2019 | 15:00
Они даже слово терракт боятся произнести, значит точно терракт