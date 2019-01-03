На проходящем в Канаде молодежном Чемпионате мира по хоккею определились все полуфиналисты
Неожиданных результатов оказалось предостаточно.
Уже в первом четвертьфинале грянула сенсация. Сборная Швеции, считавшаяся одни из фаворитов турнира, и обыгравшая на групповой стадии всех соперников, ни разу смогла забить швейцарцам. Которые и стали первыми полуфиналистами ЧМ.
Затем завершили борьбу за награды хозяева. Команду Канады гнали на ворота финнов 17 тысяч болельщиков. Но хоккеисты Суоми сперва отыгрались, сняв в концовке вратаря, а затем и вырвали победу в овертайме 2-1. После чего стало понятно, что у Чемпионата будет новый победитель.
Упорным получился и матч сборных США и Чехии. Но тут, по крайней мере, результат оказался предсказуем. Американские хоккеисты победили 3-1, и сыграют теперь в полуфинале с российской сборной. Единственной, кто вышел в следующую стадию без проблем.
Уже к 8-й минуте встречи с командой Словакии наши забросили три безответных шайбы. Что вынудило соперников заменить вратаря. Но и это не сильно помогло. Перед заключительным периодом на табло горели еще более внушительные цифры – 7-0. Лишь в заключительном периоде россияне немного сбавили обороты и позволили словакам хоть отчасти порадовать своих болельщиков. В итоге 8-3 в пользу подопечных Валерия Брагина.
Полуфинальные матчи пройдут на Чемпионате мира в ночь на 5 января.
Комментарии2
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