На проходящем в Канаде молодежном Чемпионате мира по хоккею определились все полуфиналисты

Неожиданных результатов оказалось предостаточно.

Уже в первом четвертьфинале грянула сенсация. Сборная Швеции, считавшаяся одни из фаворитов турнира, и обыгравшая на групповой стадии всех соперников, ни разу смогла забить швейцарцам. Которые и стали первыми полуфиналистами ЧМ.

Затем завершили борьбу за награды хозяева. Команду Канады гнали на ворота финнов 17 тысяч болельщиков. Но хоккеисты Суоми сперва отыгрались, сняв в концовке вратаря, а затем и вырвали победу в овертайме 2-1. После чего стало понятно, что у Чемпионата будет новый победитель.

Упорным получился и матч сборных США и Чехии. Но тут, по крайней мере, результат оказался предсказуем. Американские хоккеисты победили 3-1, и сыграют теперь в полуфинале с российской сборной. Единственной, кто вышел в следующую стадию без проблем.

Уже к 8-й минуте встречи с командой Словакии наши забросили три безответных шайбы. Что вынудило соперников заменить вратаря. Но и это не сильно помогло. Перед заключительным периодом на табло горели еще более внушительные цифры – 7-0. Лишь в заключительном периоде россияне немного сбавили обороты и позволили словакам хоть отчасти порадовать своих болельщиков. В итоге 8-3 в пользу подопечных Валерия Брагина.

Полуфинальные матчи пройдут на Чемпионате мира в ночь на 5 января.