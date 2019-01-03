Китайская автоматическая станция совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны, которая является наименее изученной частью этого естественного спутника Земли, — сообщают зарубежные информагентства.

Запуск межпланетной станции Чанъэ-4 стал очередным этапом программы КНР по исследованию Луны, стартовавшей более полутора десятилетий назад, сообщает агентство Ассошиейтед пресс. Как и в 2013 году, туда доставлен луноход, в задачу которого входит изучение структуры лунной поверхности и топографические исследования скрытой от землян поверхности Луны, которая не подвержена воздействию радиосигналов с Земли и является более гористой и твердой, пишет британская Дейли телеграф. Китайское центральное телевидение уже назвало это событие новой главой в освоении человечеством лунной поверхности. К 2030 году Китай планирует догнать Россию и США и присоединиться к клубу крупнейших космических держав мира. Дейли телеграф отмечает, что помимо гражданских целей в освоении космоса, Пекин также преследует военные задачи. В рамках своей космической программы Китай уже провел испытания антиспутниковых ракет, что побудило Конгресс США в целях безопасности наложить вето на сотрудничество между агентством НАСА и его китайскими коллегами.

Первые снимки обратной стороны Луны были сделаны с советского космического аппарата в 1959 году.

Посадка китайского космического зонда на обратной стороне Луны – важное событие, потому что эта часть спутника Земли до сих пор вызывала множество вопросов. Об этом «Эху Москвы» рассказал сотрудник Государственного Астрономического Института имени Штернберга Владимир Сурдин.

Сурдин добавил, что высадка зонда на обратной стороне Луны настолько дорогостоящая и сложная задача, что другие страны даже не задумывались осуществить это.