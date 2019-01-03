Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан перед задержанием получил список сотрудников засекреченного российского ведомства

Обвиняемый в шпионаже амреиканец Пол Уилан перед задержанием получил список сотрудников засекреченного российского ведомства. Об этом рассказали источники агентства «Росбалт». Между тем иностранца в СИЗО «Лефортово» накануне навестил посол США.

Операция по задержанию Пола Уилана проходила в его номере в гостинице «Метрополь» в Москве. Американец в тот день встречался со своим знакомым россиянином, которого не раз пытался завербовать. Гражданин США получил электронный носитель со списком всех сотрудников одного из засекреченных ведомств. Через считанные минуты в комнату уже ворвались сотрудники ФСБ. При осмотре у Уилана нашли флэшку с конфиденциальной информацией.

Как отмечает собеседник «Росбалта», иностранец использовал нестандартные методы для разведки. Американец лет десять назад начал регистрироваться на различных сайтах и форумах, где бывает большое количество россиян. Его виртуальные знакомые, возможно, были предварительно отобраны американскими спецслужбами. С ними он встречался, когда прилетал в столицу.

На странице Уилана в сети ВКонтакте в день инаугурации последнего президента США написано «Боже, храни президента Трампа». Его предшественника в Белом доме американец там же называет придурком. Пишет про возможность захвата Путиным Аляски и оставляет поздравления с российскими государственными праздниками. Версия об американском шпионе кажется абсурдной инвестору Биллу Браудеру. В интервью CNN он назвал Уилана заложником.

Уилана в среду навестил посол США Джон Хантсман. После чего дипломат связался с его родственниками.

ФСБ обстоятельства задержания и суть обвинений не комментирует.