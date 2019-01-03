Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан перед задержанием получил список сотрудников засекреченного российского ведомства
Обвиняемый в шпионаже амреиканец Пол Уилан перед задержанием получил список сотрудников засекреченного российского ведомства. Об этом рассказали источники агентства «Росбалт». Между тем иностранца в СИЗО «Лефортово» накануне навестил посол США.
Операция по задержанию Пола Уилана проходила в его номере в гостинице «Метрополь» в Москве. Американец в тот день встречался со своим знакомым россиянином, которого не раз пытался завербовать. Гражданин США получил электронный носитель со списком всех сотрудников одного из засекреченных ведомств. Через считанные минуты в комнату уже ворвались сотрудники ФСБ. При осмотре у Уилана нашли флэшку с конфиденциальной информацией.
Как отмечает собеседник «Росбалта», иностранец использовал нестандартные методы для разведки. Американец лет десять назад начал регистрироваться на различных сайтах и форумах, где бывает большое количество россиян. Его виртуальные знакомые, возможно, были предварительно отобраны американскими спецслужбами. С ними он встречался, когда прилетал в столицу.
На странице Уилана в сети ВКонтакте в день инаугурации последнего президента США написано «Боже, храни президента Трампа». Его предшественника в Белом доме американец там же называет придурком. Пишет про возможность захвата Путиным Аляски и оставляет поздравления с российскими государственными праздниками. Версия об американском шпионе кажется абсурдной инвестору Биллу Браудеру. В интервью CNN он назвал Уилана заложником.
Уилана в среду навестил посол США Джон Хантсман. После чего дипломат связался с его родственниками.
ФСБ обстоятельства задержания и суть обвинений не комментирует.
Комментарии6
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ruthenocene 03 января 2019 | 14:15
"...Пол Уилан перед задержанием получил список сотрудников засекреченного российского ведомства."
Список, надеюсь, был заверен нотариально? Вяжите нотариуса! Он тоже шпиён, я гарантирую!:))
beobachter 03 января 2019 | 14:23
https://echo.msk.ru/news/2345629-echo.html Через считанные минуты в комнату уже ворвались сотрудники ФСБ. При осмотре у Уилана нашли флэшку с конфиденциальной информацией.
Ну, да. Подарили человеку флэшку якобы с видами московского Кремля, и, не дав ему даже полюбоваться, схватили и объявили, что на этой флэшке секретнейшая инфа.... Для басманного правосудия этой спецоперации может быть вполне достаточно...
ura_123 03 января 2019 | 14:24
Список сотрудников секретного ведомства??? Это случаем не того где чайки гадють под странными цифро-буквенными аббревиатурами))))
vitaly_ml23 03 января 2019 | 14:24
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
viktorova 03 января 2019 | 14:30
Какие нахрен, секретные списки, если сотрудников ГРУ вычислили по практически, открытым источникам...
malinskii 03 января 2019 | 14:41
если и впрямь шпиён, то пусть сидит раз попался. Если нет, то тоже пусть сидит. Другим будет наука, не езди в рашу.