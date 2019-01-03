Власти Челябинской области решили вопрос о компенсациях
Семьям погибших в Магнитогорске получат по миллиону рублей. Пострадавшим выплатят от 200 до 400 тысяч. 20 миллионов рублей на поддержку пострадавшим пообещал выделить Сбербанк. В пресс-службе финансово-кредитного учреждения также сообщили, что будет рассмотрен вопрос об урегулировании задолженностей по кредитам перед Сбербанком.
Комментарии2
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tv_victim 03 января 2019 | 14:14
Жлобы.... И, небось, даже для получения этих жалких копеек придумают кучу барьеров... Да и украдут еще через подставных "пострадавших"....
vitaly_ml23 03 января 2019 | 14:26
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.