Власти Челябинской области решили вопрос о компенсациях

Семьям погибших в Магнитогорске получат по миллиону рублей. Пострадавшим выплатят от 200 до 400 тысяч. 20 миллионов рублей на поддержку пострадавшим пообещал выделить Сбербанк. В пресс-службе финансово-кредитного учреждения также сообщили, что будет рассмотрен вопрос об урегулировании задолженностей по кредитам перед Сбербанком.