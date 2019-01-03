Главной версией следствия в Магнитогорске по-прежнему остаётся взрыв бытового газа

Между тем интернет-издание znak.com со ссылкой на силовиков публикует новые подробности и допускает версию теракта.

Источник znak.com в силовых структурах представил последовательность событий, которые происходили в Магнитогорске, начиная с момента взрыва жилого дома. Издание предупреждает: это неофициальная информация, озвученная только одним собеседником, к ней пока нужно относиться всего лишь как к одной из версий. Взрыв в жилом доме в центре Магнитогорска – по официальной версии газа – прогремел в понедельник рано утром. Силовики при просмотре записей камер виденаблюдения у жилого здания заметили мужчину, который вышел оттуда незадолго до ЧП. Он вызвал подозрение, оперативники установили, что мужчина может быть причастен к экстремистской деятельности. В Магнитогорске стали экстренно проверять торговые центры и другие места массового скопления людей. В одном из крупных магазинов по камерам заметили, что на следующий день некий мужчина что-то достал из урны возле торгового центра и ушёл.

Его задержали, устройство оказалось сотовым телефоном, к нему были прикреплены провода и объект похожий на самодельную бомбу, рассказал источник Znak.com в силовых структурах. По телефону начали работать спецслужбы, так силовики установили контакты людей, которые могут быть причастны к появлению взрывчатки около магазина. Они были на частной газели, их пытались задержать, они начали отстреливаться, троих в результате убили, а машина взорвалась. Ещё один подозреваемый скрылся. Пока неясно был ли он рядом с микроавтобусом или снимал квартиру в доме, где прогремел взрыв, отметил источник. В ночь на среду на соседней от места взрыва улице Ленина прошла масштабная спецоперация, позже мужчина был убит на съёмной квартире, рассказал собеседник интернет-издания.

Znak.com накануне уже озвучивал возможную версию теракта. Глава Челябинской области Борис Дубровский ранее назвал возможную связь обрушения части дома и взрывом ГАЗели слухами и призвал дождаться комментариев следственных органов. СК объявил, что следов взрывчатки на место обрушения части дома не найдено.