Число погибших в Магнитогорске сегодня выросло до 38

Остается неизвестной судьба еще трех человек. Таковы официальные данные.

Между тем, представитель регионального управления МЧС сказал агентству ТАСС, что под завалами может быть больше людей, чем указано в списках. Он подчеркнул, что работы будут вестись до тех пор, пока сотрудники МЧС не убедятся, что нашли всех.

Пока спасатели не могут даже предположить, сколько еще продлится разбор завалов. Об этом «Эху Москвы» рассказала корреспондент Русской службы ВВС, которая находится на месте событий, Оксана Чиж.

Жизням людей, которые сейчас находятся в больнице Магнитогорска, сейчас угрозы нет. Об этом рассказал главный хирург города Петр Гришин.