В Магнитогорске завершается поисковая операция по извлечению тел погибших при обрушении жилого дома
К этому моменту известно о 38 погибших. Трое числятся пропавшими без вести.
По официальной версии, в доме взорвался бытовой газ. Между тем, источники Znak.com в ФСБ в Москве подтверждают версию о теракте. В региоанльном управлении ФСБ от комментариев воздерживаются
Комментарии1
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