Пол Уилан, подозреваемый в шпионаже, был задержан после получения флэшки со списком сотрудников секретного ведомства
Гражданин США Пол Уилан, подозреваемый в шпионаже, был задержан с поличным после получения флэш-карты со списком сотрудников одного из секретных ведомств, — рассказал Росбалту источник в спецслужбах. По его словам, перечень сотрудников составляет государственную тайну и этим давно интересуются американские спецслужбы.
По словам собеседника агентства, Уилан занимался разведывательной деятельностью около 10 лет.
Источник добавил, что операция по задержанию подозреваемого проходила в его номере в гостинице «Метрополь», это было 31 декабря. 2 января к Уилану допустили американских дипломатов
Комментарии5
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margo 03 января 2019 | 13:47
Американец просто не знал, что секретный перечень сотрудников любого ведомства можно купить на Птичьем Рынке.
a_111111 03 января 2019 | 14:03
margo: Да знал, он просто доставку заказал...
pulalala 03 января 2019 | 14:01
Флешками агенты пользовались последний раз лет 18 назад.
Видать дремучие русские следоки живут еще по заветам времен Путина-разведчика.
Жаль.
Могли бы у Димы-айфончика каким-нибудь новым фишкам подучиться.
А то ведь страна пуще прежнего в каменный век пешком побежит.
v_ochko_danko1 03 января 2019 | 14:20
pulalala: Я понял так, что вы профессиональный шпион. раз знаете такие подробности. Не боитесь, что за вами придут фээсбэшники?
us101 03 января 2019 | 14:16
Я так понимаю что того, кто так удачно фарцанул этой флЭшкой, наградили? Несколько лет назад, один американец из отеля а северной Кореи, отшпионил секретный плакат с секретным текстом. Его потом КимЧенСрань на санкции менял.