Пол Уилан, подозреваемый в шпионаже, был задержан после получения флэшки со списком сотрудников секретного ведомства

Гражданин США Пол Уилан, подозреваемый в шпионаже, был задержан с поличным после получения флэш-карты со списком сотрудников одного из секретных ведомств, — рассказал Росбалту источник в спецслужбах. По его словам, перечень сотрудников составляет государственную тайну и этим давно интересуются американские спецслужбы.

По словам собеседника агентства, Уилан занимался разведывательной деятельностью около 10 лет.

Источник добавил, что операция по задержанию подозреваемого проходила в его номере в гостинице «Метрополь», это было 31 декабря. 2 января к Уилану допустили американских дипломатов