Китайский космический зонд впервые в истории человечества совершил посадку на обратной стороне Луны
На Землю переданы первые снимки, сделанные с близкого расстояния.
В задачу миссии также входит исследование лунной поверхности, а также проведение биологического эксперимента по созданию замкнутой экосистемы. На борту аппарата есть контейнер с растениями и личинками шелкопряда.
Комментарии10
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oneoretwo 03 января 2019 | 13:43
...ну и что ?...ща ругозькин все дырки заклеит и тож полетит....куда-нить...
freshener 03 января 2019 | 13:55
Социалистический Китай - это вам не мультики снимать.про Теслу в космосе
raffal 03 января 2019 | 14:01
freshener:
Ну, во-первых, ВСЕ успехи Китая это только те регионы и отрасли, где КПК полностью самоустранилось от руководства экономикой, а правят бал ТНК.
Там, где Китай ещё "социалистический", там беспросветная нищета и произвол.
А во-вторых, SpaceX это вовсе не "мультики". Вы, вероятно, спутали Илона Маска с одним гопником из питерской подворотни.
iguanodon 03 января 2019 | 14:15
raffal:Это нельзя не поддержать.Твержу апологетам "социализма" (пишущим,понятное дело,из "капитализма"),что огромный производственной технологический успех Китая на "марксизм-энгельсизм" никак не завязан,а мне не верят :-)⚾
iguanodon 03 января 2019 | 14:17
freshener: Как различаете мультики от немультиков?Или ляпаете бездоказательно,как говорится,"кидай грязью,что-нибудь да прилипнет!"❓
oblom0101 03 января 2019 | 14:00
А в это время в Киеве избили 81-летнего авиаконструктора Мрии...
dmitry35 03 января 2019 | 14:00
Поднебесная скоро покажет, кто на Земле хозяин, исторически малолетние выскочки с американского континента или тысячелетняя империя, " Нам не надо резолюций и всех виз, мы на Марсе мы посадили белый рис...."
beobachter 03 января 2019 | 14:01
Не иначе, китайцы использовали идею Рогозина и отправили зонд на батуте....
neyexo 03 января 2019 | 14:02
Связи с той стороной нет.
Американцы использовали остронаправленную антенну,
tv_victim 03 января 2019 | 14:05
"У Луны нет обратной стороны!"
Д. Рогосин.