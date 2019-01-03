Китайский космический зонд впервые в истории человечества совершил посадку на обратной стороне Луны

На Землю переданы первые снимки, сделанные с близкого расстояния.

В задачу миссии также входит исследование лунной поверхности, а также проведение биологического эксперимента по созданию замкнутой экосистемы. На борту аппарата есть контейнер с растениями и личинками шелкопряда.