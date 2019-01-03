Курс доллара превысил 71 рубль на первых торгах Московской биржи в этом году
Однако затем курс резко опустился и сейчас доллар стоит менее 69 рублей. Рубль растет и по отношению к единой европейской валюте.
Некоторое укрепление рубля на сегодняшних торгах в Москве происходит на фоне роста нефтяных котировок. Накануне баррель Brent подорожал до 55 долларов — из-за снижения поставок Саудовской Аравией.
Комментарии9
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kottigr1 03 января 2019 | 13:35
Рубль-буль-буль...
tvitov66 03 января 2019 | 14:02
kottigr1: год только начался, а уже рывок за рывком ... так и до прорыва недалече
boyskayt 03 января 2019 | 13:39
Наши жизни зависят от саудитов-значит мы мусульманины
laz89 03 января 2019 | 13:39
"скорбеть лучше в Альпах."
ваше путин.
tv_victim 03 января 2019 | 13:49
Не ссать! Меры принимаются! Уже запрещены внешние вывески на банках с курсом! А вы что думали, в правительстве дураки сидят? Не!
oneoretwo 03 января 2019 | 13:53
...уже 71 ?... похуануисомбреро...
iguanodon 03 января 2019 | 14:10
oneoretwo:Дык люди только выигрывают.Ведь наверняка многие держат сбережения в долларах (не забывая ненавидеть США).
j_partizan 03 января 2019 | 13:53
Катастрофа, экономика пробила дно, а курс доллара крышу.
snikkersnepper 03 января 2019 | 14:07
Слушайте, вас-дебилов даже игнорить не получается. 3 января. Доллар упал на 70 копеек, евро - на 1,40. Эхо скармливает своим дегенератам очередную ахинею, радостно ими проглатываемую.
Можете удалять вместе с аккаунтом. Быть с вами одним биологическим видом уже унижение.