Курс доллара превысил 71 рубль на первых торгах Московской биржи в этом году

Однако затем курс резко опустился и сейчас доллар стоит менее 69 рублей. Рубль растет и по отношению к единой европейской валюте.



Некоторое укрепление рубля на сегодняшних торгах в Москве происходит на фоне роста нефтяных котировок. Накануне баррель Brent подорожал до 55 долларов — из-за снижения поставок Саудовской Аравией.