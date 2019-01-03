Курс доллара на первых торгах в этом году превысил отметку в 71 рубль

После этого курс резко опустился: сейчас американская валюта упала уже ниже 68 рублей.

Скачок доллара произошел на открытии торгов из-за разовой сделки объемом 266 миллионов рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. Благодаря этой сделке американская валюта достигла отметки выше 71 рубля – последний раз доллар торговался вокруг этого значения в марте 2016 года.

Затем рубль резко укрепился по отношению к доллару и евро и сейчас продолжает наращивать стоимость. В последний час доллар опустился уже ниже 69 рублей. Как отмечает РБК, это произошло на фоне сообщений о снижении нефтяных поставок из Саудовской Аравии. Благодаря этим новостям цена нефти марки Brent поднялась выше отметки 55 долларов за баррель.

За 2018 год рубль потерял свыше 20% стоимости к доллару и около 15 – к евро.

Резкий скачок курса доллара на открытии первых торгов года вряд ли приведет к полному обвалу рубля в перспективе. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист, директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.

Как пояснил эксперт, единичные сделки на открытии торгов не отражают объективной картины стоимости той или иной валюты. «Если это первая крупная сделка на большую сумму, это значит, что спрос очень большой — тогда курс может быть очень высоким. Но это не показатель», — отметил И.Николаев.

Как уточнил экономист, «после открытия торгов, минут через 15-20 ситуация становится более объективной». «Это разовая сделка — такой всплеск, а что дальше будет со спросом, покажут десятки или сотни других сделок. В данном случае паниковать не надо. Да, рубль будет ослабевать и достаточно сильно. Но все-таки не так скачкообразно — по два рубля за раз», — заключил И.Николаев.

Как сообщалось, курс доллара превысил 71 рубль впервые с 16 марта 2016 года.