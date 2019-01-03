Власти Украины, по некоторым данным, дали указание подготовить иски по расторжению договора об аренде УПЦ в Лавре
В администрации президента Украины, по некоторым данным, дали указание подготовить иски по расторжению договора об аренде общинами Украинской православной церкви в Киево-Печерской Лавре. Во всяком случае, так утверждает украинское издание «Вести» со ссылкой на источник.
По его данным, решение подготовить иски дано и Кременецко-Почаевскому государственному Историко-архитектурному заповеднику.
Комментарии3
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oblom0101 03 января 2019 | 13:11
Не надо было попам гадить на целые поколения Советских Людей - не по-Б-жески это, за что и расплата.
vasya_von_smetankin 03 января 2019 | 13:18
Биндеровцы забрали нашкиев, а теперь хотят отжать нашулавру!
Но нас поддержат наши верные союзники - Иран, Венесуэла, Зимбабве, Северная Корея, Сирия, и даже Центрально-Африканская Республика!
Это не говоря уже о Хамасе с Хэзболлой.
olgkiev 03 января 2019 | 13:20
Обломчик, здравствуй. Так Петя у одних попов для других - идейно правильных, отжимает. Оцэ так досягнення...