Власти Украины, по некоторым данным, дали указание подготовить иски по расторжению договора об аренде УПЦ в Лавре

В администрации президента Украины, по некоторым данным, дали указание подготовить иски по расторжению договора об аренде общинами Украинской православной церкви в Киево-Печерской Лавре. Во всяком случае, так утверждает украинское издание «Вести» со ссылкой на источник.

По его данным, решение подготовить иски дано и Кременецко-Почаевскому государственному Историко-архитектурному заповеднику.