Фонд помощи наркозависимым Андрея Рылькова собрал 800 тысяч рублей для выплаты штрафа

Об этом сообщила в Твиттере руководитель организации Анна Саранг.

Фонд обвинили в пропаганде употребления наркотиков из-за публикации статьи для наркопотребителей, в которой рассказывалось о снижении вреда при употреблении солей, — пишет сайт МБХ-медиа.