Фонд помощи наркозависимым Андрея Рылькова собрал 800 тысяч рублей для выплаты штрафа
Об этом сообщила в Твиттере руководитель организации Анна Саранг.
Фонд обвинили в пропаганде употребления наркотиков из-за публикации статьи для наркопотребителей, в которой рассказывалось о снижении вреда при употреблении солей, — пишет сайт МБХ-медиа.
Комментарии1
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oblom0101 03 января 2019 | 13:15
Старая еврейка Альбац половчее оказалась, - отжала у тупорылых совковых придурков 25 лямов и отвалила.