Задержанный в Москве по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан, по некоторым данным, был пойман с поличным

Как утверждается, ему передали флешку с засекреченным списком сотрудников одного из ведомств.

Задержание Уилана проходило в его номере в гостинице «Метрополь», утверждает источник агентства «Росбалт» в российских спецслужбах. По его словам, в этот день американец встретился с неким гражданином России, с которым давно был знаком. Собеседник агентства уверяет, что Уилан неоднократно пытался завербовать приятеля в качестве агента, который передавал бы информацию о штатном составе различных ведомств. На этот раз же, добавил источник, гражданин США получил от знакомого электронный носитель с подобными данными. В результате, по его словам, через пять минут Уилан был задержан сотрудниками ФСБ, которые нашли у него флешку с секретной информацией. Свою вину, как утверждает собеседник агентства, он не признает. Тем временем адвокат американца Владимир Жеребенков отказался от комментариев, сказав лишь, что Уилан держится уверенно. Также он добавил, что собирается обжаловать в Мосгорсуде арест своего доверителя.

Уилан был задержан на прошлой неделе, однако об этом стало известно только в понедельник. Его уже посетил посол США в России Джон Хантсман. При этом Уилан может иметь паспорт Канады. По крайней мере, в МИДе страны сказали, что знают о задержании своего гражданина по обвинению в шпионаже.