Z Архив новостей новости
5 13 6 659
13:00, 03 января 2019

Задержанный в Москве по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан, по некоторым данным, был пойман с поличным

Как утверждается, ему передали флешку с засекреченным списком сотрудников одного из ведомств.

Задержание Уилана проходило в его номере в гостинице «Метрополь», утверждает источник агентства «Росбалт» в российских спецслужбах. По его словам, в этот день американец встретился с неким гражданином России, с которым давно был знаком. Собеседник агентства уверяет, что Уилан неоднократно пытался завербовать приятеля в качестве агента, который передавал бы информацию о штатном составе различных ведомств. На этот раз же, добавил источник, гражданин США получил от знакомого электронный носитель с подобными данными. В результате, по его словам, через пять минут Уилан был задержан сотрудниками ФСБ, которые нашли у него флешку с секретной информацией. Свою вину, как утверждает собеседник агентства, он не признает. Тем временем адвокат американца Владимир Жеребенков отказался от комментариев, сказав лишь, что Уилан держится уверенно. Также он добавил, что собирается обжаловать в Мосгорсуде арест своего доверителя.

Уилан был задержан на прошлой неделе, однако об этом стало известно только в понедельник. Его уже посетил посол США в России Джон Хантсман. При этом Уилан может иметь паспорт Канады. По крайней мере, в МИДе страны сказали, что знают о задержании своего гражданина по обвинению в шпионаже.

Комментарии

13

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

norgemann 03 января 2019 | 13:06

"Нашли флешку с секретной информацией". Какая туфта, неужели в наше время информацию нельзя передать по Инету, в закодированном виде? Еще бы сказали что информация была на фотопленке. Ясень как пень, задержали американца и хотят обменять ее на Бутину.

detul 03 января 2019 | 13:27

norgemann: Информацию передать можно. А вот хорошо бы в ответ увидеть деньги .... Расскажите, как специалист (которому "ясен пень"), как без личной встречи гарантированно поменять информацию на деньги ? Если нет доверия между высокими договаривающимися сторонами.

tag188 03 января 2019 | 13:08

Ну такому "поличному" грош цена. Он мог и не знать, что на флешке, которую ему передали. Или думать, что на флешке какие-то другие материалы.

grazschdanin 03 января 2019 | 13:08

Может надо было как в демократической Саудии распилить его и вынести в мешках по частям?

vladislav 03 января 2019 | 13:08

А кто передал-то??

creta 03 января 2019 | 13:08

Великолепная работа российских спецслужб!!! Вычислили гада и задержали в лучших традициях советской контрразведки.

Америкосы так сильно отстали от нас в создании современного оружия (преимущественно ракет), что пытаются с помощью своих шпионов узнать наши секреты. Все их попытки тщетны. Победа будет за нами!!!!!

cherepovets 03 января 2019 | 13:15

Выглядит крайне неуклюже и глупо. Зачем передавать флэшку, если достаточно продиктовать укороченную ссылку на файл? Хотя солсберийская история показательна.

amalit 03 января 2019 | 13:15

//неужели в наше время информацию нельзя передать по Инету, в закодированном виде?//
****************************************
Это самый ненадёжный вид связи.
Весь (абсолютно!!!) трафик находится под контролем.

margo 03 января 2019 | 13:22

Это ему Петров&Боширов флэшку передали, остальной мир уже изучил более современные и безопасные способы передачи информации.

fy_fy_fy_fy 03 января 2019 | 13:24

Уилану передали секретный план аэродрома от гражданина Гадюкина.

sergey1971 03 января 2019 | 13:24

Передача флешки еще не доказательство. он мог и не знать что на ней находится. Для доказательства его шпионской деятельности должны быть аудиозаписи.

agamasat 03 января 2019 | 13:25

Завралась власть и спецслужбы так, что любые их объяснения выглядят враньем. А вранье это и есть. Кто поспорит? Тут вопрос только веры.)

oneoretwo 03 января 2019 | 13:27

...началОсь: 137 Махов, мульты про флориду и "наши" вертолеты в афгане из ю.туба....
...список на флешке - это "петров&боширов - 2.0", только в исчо более идиотской редакции...не хочется о современных средствах связи тут...
...являясь рукожопыми кретинами, что подтверждается чередой ляпов, нквд и про "других" думает точно так же: просто человек так устроен, что оценивать окружающее он может исключительно, исходя из собственного опыта - "по себе", одним словом....

Самое обсуждаемое

Блоги

Эхо-кино

Клип Басты и Пелагеи «Под палящим огнём» — заглавная песня саундтрека фильма «Т-34» Эффектный, зрелищный, захватывающий и увлекательный фильм «Т34» с сегодняшнего дня можно посмотреть в формате IMAX…

5 122 6 15163 27.12
Kкино, песни, музыка, война, патриотизм, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Георгий Чичерин. Сказать Сталину правду? Георгий Чичерин. Сказать Сталину правду? Часто возникает вопрос: до какой степени вожди понимают происходящее в мире…

5 359 6 32422 28.12
8читать ;смотреть
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

+ Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях Видеоролики созданы министерством информационной политики…

5 302 6 27145 28.12
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, украина, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Лондон играет всё грязнее Никаких обращений с жалобами от Би-Би-Си на конец рабочего дня 29 декабря не поступало — в ДИП никто от БИ-Би-Си не обращался…

5 126 6 11496 30.12
Kсми, общество, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Крым – наш не потому, что мы его присвоили, а потому что в нем был Волошин, сделавший его столицей и центром русской культуры…

5 268 6 27814 27.12
#слушать 02:36:38 8читать ;смотреть $скачать 35.9 МБ
Интервью Интервью

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Слава Богу, мы сделали и «Авангард», и ряд других изделий. Они хоть будут беречь и как-то сдерживать это агрессивную политику…

5 67 6 6552 06:51
Новости

Новогоднее обращение президента России получило немало отрицательных откликов в интернете Дорогие россияне поставили президенту массу дизлайков в YouTube…

5 70 6 87435
Блоги

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров Среди них напитки, овощи, фрукты, кондитерские изделия, промышленное оборудование, отделочные материалы и другие товары…

5 152 6 17144 29.12
Kобщество, украина, санкции, политика, продукты, события
Блоги

+ Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» В обращении к верующим церковный иерарх утверждает, что показанное режиссером новогоднее чудо — «обретение новой любви» главным героем «построено на предательстве своей невесты»...

5 255 6 28866 01.01
8читать ;смотреть
Kобщество, религия
Один
Новогодняя ночь

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

3028349

5 101 6 12389 31.12
#слушать 02:48:05 8читать $скачать 38.5 МБ
Kпраздники, общество, видео, передачи
Блоги

«Отступитесь от общения с раскольникам» Послание Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Варфоломею в связи с антиканоническими действиями, предпринимаемыми Константинопольским Патриархатом на Украине…

5 178 6 22333 31.12
Kрпц, украина, религия, события
Блоги

Минобороны: Сокращение выплат военнослужащим из-за строительства главного военного храма — вброс пропагандистов Жертвование средств на возведение Главного Храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне осуществляется исключительно добровольно и индивидуально самими военнослужащими…

5 50 6 6232 31.12
Kминобороны, рпц, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Молчащие Властям России ваши результаты нужны в политических целях – чтобы скрыть свои провалы в стране и свое обогащение. Ради сокрытия своих преступлений, организаторы допинга готовы красть ваши результаты, ваши деньги, ваши жизни…

5 46 6 6819 02.01
Kобщество, спорт, допинг, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

Убийство Распутина. Преступление, за которое наказаны все Неподдельная радость означала своего рода выдачу лицензии на убийство. Стоит только начать… Династия Романовых ненадолго пережила Григория Распутина…

5 83 6 14063 30.12
Kистория, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны Администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил Департаменту культуры уволить директора парка. Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое…

5 55 6 9658 01.01
Kобщество, происшествия, москва, мнения
Блоги

Московского школьника вызвали в полицию после того, как учительница отчитала его за участие в протестах «В обращении из школы помимо моих «странных» видеороликов было написано, что я являюсь членом неформального политического общества «бессрочка». Позже для устрашения инспектор сказала, что возможно это экстремистская организация. Я не понимал зачем это она говорит»...

5 182 6 31991 29.12
Kобщество, школы, видео, протесты, события

Популярное за неделю

Новости

Многим россиянам не понравилось новогоднее обращение президента Путина Об этом свидетельствуют комментарии под видеороликом на сайте «Первого канала» и «Россия 1», а также в YouTube…

5 32 6 117516
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Откровенно говоря, белорусам находиться под властью батьки и находиться под властью Путина — ну, согласитесь, шило на мыло. То есть все будут в шоколаде…

5 133 6 109654 29.12
#слушать 47:44 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Станут ли Россия и Белоруссия в 2019 году единым государством?
5 40 6 10115 28.12
Блоги

Матвей Ганапольский: Это будет окончание президентства Путина Если Россия в любом виде начнет сейчас новую войну с Украиной, это будет ее последняя война…

5 320 6 242751 31.12
Kукраина, рф, белоруссия, войны, политика, конфликты, путин, мнения
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! За этот год многое изменилось вокруг и в наших делах, и в наших головах. И я уверена — впереди большие перемены. Просто потому, что так как сейчас дальше уже нельзя…

5 335 6 106842 31.12
8читать ;смотреть
Kпраздники, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7525990
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3840311

Сегодня в эфире