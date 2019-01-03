Задержанный в Москве по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан, по некоторым данным, был пойман с поличным
Как утверждается, ему передали флешку с засекреченным списком сотрудников одного из ведомств.
Задержание Уилана проходило в его номере в гостинице «Метрополь», утверждает источник агентства «Росбалт» в российских спецслужбах. По его словам, в этот день американец встретился с неким гражданином России, с которым давно был знаком. Собеседник агентства уверяет, что Уилан неоднократно пытался завербовать приятеля в качестве агента, который передавал бы информацию о штатном составе различных ведомств. На этот раз же, добавил источник, гражданин США получил от знакомого электронный носитель с подобными данными. В результате, по его словам, через пять минут Уилан был задержан сотрудниками ФСБ, которые нашли у него флешку с секретной информацией. Свою вину, как утверждает собеседник агентства, он не признает. Тем временем адвокат американца Владимир Жеребенков отказался от комментариев, сказав лишь, что Уилан держится уверенно. Также он добавил, что собирается обжаловать в Мосгорсуде арест своего доверителя.
Уилан был задержан на прошлой неделе, однако об этом стало известно только в понедельник. Его уже посетил посол США в России Джон Хантсман. При этом Уилан может иметь паспорт Канады. По крайней мере, в МИДе страны сказали, что знают о задержании своего гражданина по обвинению в шпионаже.
Комментарии13
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norgemann 03 января 2019 | 13:06
"Нашли флешку с секретной информацией". Какая туфта, неужели в наше время информацию нельзя передать по Инету, в закодированном виде? Еще бы сказали что информация была на фотопленке. Ясень как пень, задержали американца и хотят обменять ее на Бутину.
detul 03 января 2019 | 13:27
norgemann: Информацию передать можно. А вот хорошо бы в ответ увидеть деньги .... Расскажите, как специалист (которому "ясен пень"), как без личной встречи гарантированно поменять информацию на деньги ? Если нет доверия между высокими договаривающимися сторонами.
tag188 03 января 2019 | 13:08
Ну такому "поличному" грош цена. Он мог и не знать, что на флешке, которую ему передали. Или думать, что на флешке какие-то другие материалы.
grazschdanin 03 января 2019 | 13:08
Может надо было как в демократической Саудии распилить его и вынести в мешках по частям?
vladislav 03 января 2019 | 13:08
А кто передал-то??
creta 03 января 2019 | 13:08
Великолепная работа российских спецслужб!!! Вычислили гада и задержали в лучших традициях советской контрразведки.
Америкосы так сильно отстали от нас в создании современного оружия (преимущественно ракет), что пытаются с помощью своих шпионов узнать наши секреты. Все их попытки тщетны. Победа будет за нами!!!!!
cherepovets 03 января 2019 | 13:15
Выглядит крайне неуклюже и глупо. Зачем передавать флэшку, если достаточно продиктовать укороченную ссылку на файл? Хотя солсберийская история показательна.
amalit 03 января 2019 | 13:15
//неужели в наше время информацию нельзя передать по Инету, в закодированном виде?//
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Это самый ненадёжный вид связи.
Весь (абсолютно!!!) трафик находится под контролем.
margo 03 января 2019 | 13:22
Это ему Петров&Боширов флэшку передали, остальной мир уже изучил более современные и безопасные способы передачи информации.
fy_fy_fy_fy 03 января 2019 | 13:24
Уилану передали секретный план аэродрома от гражданина Гадюкина.
sergey1971 03 января 2019 | 13:24
Передача флешки еще не доказательство. он мог и не знать что на ней находится. Для доказательства его шпионской деятельности должны быть аудиозаписи.
agamasat 03 января 2019 | 13:25
Завралась власть и спецслужбы так, что любые их объяснения выглядят враньем. А вранье это и есть. Кто поспорит? Тут вопрос только веры.)
oneoretwo 03 января 2019 | 13:27
...началОсь: 137 Махов, мульты про флориду и "наши" вертолеты в афгане из ю.туба....
...список на флешке - это "петров&боширов - 2.0", только в исчо более идиотской редакции...не хочется о современных средствах связи тут...
...являясь рукожопыми кретинами, что подтверждается чередой ляпов, нквд и про "других" думает точно так же: просто человек так устроен, что оценивать окружающее он может исключительно, исходя из собственного опыта - "по себе", одним словом....