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12:31, 03 января 2019

Возле Белого дома задержали мужчину, который пытался пройти внутрь и подарить Дональду Трампу виски

Это житель Канады. Он сказал полиции, что привез две бутылки Crown Royale для президента США из своей страны.
Канадец добавил, что хотел попросить американского лидера о содействии в поиске спутницы жизни.

Комментарии

3

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a_111111 03 января 2019 | 12:39

Судя по всему одну бутылку он уже выпил. И решил пойти к ‘горцу’ ( фамилия матери Трампа МакЛауд).

grs_alx_112018 03 января 2019 | 12:59

Ведь от чистого сердца мужик нес два пузыря не самого дешевого вискаря ;))

mardxvar 03 января 2019 | 13:16

Ох, ну уж эти канадцы. К нам за флешкой прутся, в Белый Дом - бухло передать. У них там чо, Canada Post на Рождество перебухала всем составом?

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