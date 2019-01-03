Возле Белого дома задержали мужчину, который пытался пройти внутрь и подарить Дональду Трампу виски
Это житель Канады. Он сказал полиции, что привез две бутылки Crown Royale для президента США из своей страны.
Канадец добавил, что хотел попросить американского лидера о содействии в поиске спутницы жизни.
Комментарии3
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a_111111 03 января 2019 | 12:39
Судя по всему одну бутылку он уже выпил. И решил пойти к ‘горцу’ ( фамилия матери Трампа МакЛауд).
grs_alx_112018 03 января 2019 | 12:59
Ведь от чистого сердца мужик нес два пузыря не самого дешевого вискаря ;))
mardxvar 03 января 2019 | 13:16
Ох, ну уж эти канадцы. К нам за флешкой прутся, в Белый Дом - бухло передать. У них там чо, Canada Post на Рождество перебухала всем составом?