Режиссер Алексей Красовский выпустил на YouTube комедию «Праздник», действие которой происходит в блокадном Ленинграде.

На своей странице в Фейсбуке он написал, что после первых 12 тысяч просмотров было перечислено около 300 пожертвований съемочной группе. К этому моменту фильм посмотрели около 18 тысяч человек.

Изначально «Праздник» собирались выложить в сеть 31-го декабря. Режиссер отложил премьеру после трагедии в Магнитогорске.