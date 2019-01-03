Режиссер Алексей Красовский выпустил на YouTube комедию «Праздник»
Режиссер Алексей Красовский выпустил на YouTube комедию «Праздник», действие которой происходит в блокадном Ленинграде.
На своей странице в Фейсбуке он написал, что после первых 12 тысяч просмотров было перечислено около 300 пожертвований съемочной группе. К этому моменту фильм посмотрели около 18 тысяч человек.
Изначально «Праздник» собирались выложить в сеть 31-го декабря. Режиссер отложил премьеру после трагедии в Магнитогорске.
Комментарии3
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tv_victim 03 января 2019 | 12:50
Думаю, скоро прикроют. Правда глаза режет, а это нынешнему режиму как серпом по....
vasya_von_smetankin 03 января 2019 | 12:53
«Сыты только те, кто работает на хлебных местах» – в этой дневниковой записи 7 сентября 1942 г. блокадник А. Ф. Евдокимов выразил, пожалуй, общее мнение ленинградцев.
И с тех, надо сказать, мало что изменилось...
unprejudiced 03 января 2019 | 13:06
надеюсь режиссер и вся съемочная бригады уже арестованы за экстремизм и искажение истории?