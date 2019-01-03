Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу, выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Магнитогорске

Он написал в Твиттере, что глубоко опечален произошедшим и также посочувствовал пострадавшим.



К этому моменту официальное число жертв после обрушения части дома в Магнитогорске составляет 38 человек. Под завалами ищут, по меньшей мере, еще трех.