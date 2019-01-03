Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу, выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Магнитогорске
Он написал в Твиттере, что глубоко опечален произошедшим и также посочувствовал пострадавшим.
К этому моменту официальное число жертв после обрушения части дома в Магнитогорске составляет 38 человек. Под завалами ищут, по меньшей мере, еще трех.
Комментарии2
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tv_victim 03 января 2019 | 12:54
Вот этим люди и отличаются от зверей. Способностью сочувствовать.
alex_melnikov Алексей Мельников 03 января 2019 | 12:55
Спасибо, Британия!