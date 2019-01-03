Стали известны некоторые обстоятельства задержания подозреваемого в шпионаже Пола Уилана в Москве
Агентство Росбалт со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщает, что спецоперация проходила в отеле Метрополь. Согласно этим данным, Уилана задержали после получения им флэш-карты со списком сотрудников одного из секретных ведомств.
Подозреваемый не признает вину. Его защита сказала, что будет добиваться меры пресечения, не связанной с заключением. О задержании гражданина США ФСБ объявила в конце декабря.
Комментарии11
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kottigr1 03 января 2019 | 12:33
Американец прется в РФ для того что бы получить флешку, вместо того, что бы тупо получить нужный файл на свою электронную почту.. Фантазия чекистов стара как говно мамонта...Они бы ещё карты Генштаба и наган с патронами подбросили..
sergey1971 03 января 2019 | 12:37
kottigr1: тут вполне может быть подстава. Он мог попросить дать ему флешку с чем то другим, а ему подсунули с этим.
nersesov 03 января 2019 | 12:40
kottigr1: а еще больше фантазии и Росбалта и Эха))
"Агентство Росбалт со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщает"
Росбалт имеет источники везде! ЦРУ и ФСБ просто отдыхают.
a_111111 03 января 2019 | 12:34
Может просто бизнес... Решил у чекистов купить инфу...
oo0oo 03 января 2019 | 12:40
Обменять этого тупицу-шпиона на героев-политзаключенных Бута и Ярошенко, томящихся в американских застенках!
yuliyf 03 января 2019 | 12:40
а при себе американец имел бумажную карту Москвы, парик и компас конечно же =)
bradis 03 января 2019 | 12:56
Ну да, жил в гостинице "Советской" несоветский человек.
sedoff 03 января 2019 | 12:57
Спасибо, что не микроплёнку нашли! Тупицы гебешные, даже подставу нормальную сделать не могут.
alex949 03 января 2019 | 12:58
Встанем плотными грудями на защиту американского шпиена !
mardxvar 03 января 2019 | 13:12
alex949: Да ведь канадского, дятел, канадского! А ведь почему канадского? Да патамушта там сплошь хохлы живут и против нашей великой родины все умышляют, умышляют, умышляют...
PS. А "потными грудями" эта вам, пещерным патриотам, опять нужда пришла вставать на защиту вновь опозоренной на весь мир тупорылыми лубянскими рукожопами "великой отчизны" вставать. "С лёгкой руки" вашего неандертальского начальства и пропагандонов в век интернета и полетов на Марс Россия выглядит как принесенный течением истории на неотесанном бревне к материку современной цивилизации отставший в развитии пещерный человек с его убогим, свирепым мирком суеверий и ритуалов поклонения природным стихиям и ископаемым ресурсам.
unprejudiced 03 января 2019 | 13:08
А родственники то, придумали сказку про свадьбу. И как им не стыдно было такую глупость выдумывать