Стали известны некоторые обстоятельства задержания подозреваемого в шпионаже Пола Уилана в Москве

Агентство Росбалт со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщает, что спецоперация проходила в отеле Метрополь. Согласно этим данным, Уилана задержали после получения им флэш-карты со списком сотрудников одного из секретных ведомств.



Подозреваемый не признает вину. Его защита сказала, что будет добиваться меры пресечения, не связанной с заключением. О задержании гражданина США ФСБ объявила в конце декабря.