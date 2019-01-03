Комиссия спортсменов ВАДА призвала лишить Российское антидопинговое агентство полноправного статуса

Поддерживает эту позицию и Вице-президент организации Линда Хеллеланд.

В сентябре исполком Всемирного антидопингового Агенства восстановил полноправный статус РУСАДА, которого организация лишилась еще в ноябре 2015 года. Согласно решению, российская сторона должна была до 31 декабря предоставить комиссии ВАДА доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. Команда экспертов дважды прилетала в столицу, однако не завершила свою миссию в установленный срок из-за технических проблем. Оборудование, которое используется для извлечения данных, не соответствовало отечественным стандартам. Накануне ВАДА объявило, что в середине января комитет по соответствию проведет специальное заседание и даст рекомендации исполкому относительно статуса РУСАДА.

Ранее 16 национальных антидопинговых агентств призвали WADA лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия.