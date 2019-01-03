Комиссия спортсменов ВАДА призвала лишить Российское антидопинговое агентство полноправного статуса
Поддерживает эту позицию и Вице-президент организации Линда Хеллеланд.
В сентябре исполком Всемирного антидопингового Агенства восстановил полноправный статус РУСАДА, которого организация лишилась еще в ноябре 2015 года. Согласно решению, российская сторона должна была до 31 декабря предоставить комиссии ВАДА доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. Команда экспертов дважды прилетала в столицу, однако не завершила свою миссию в установленный срок из-за технических проблем. Оборудование, которое используется для извлечения данных, не соответствовало отечественным стандартам. Накануне ВАДА объявило, что в середине января комитет по соответствию проведет специальное заседание и даст рекомендации исполкому относительно статуса РУСАДА.
Ранее 16 национальных антидопинговых агентств призвали WADA лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
andrewm 03 января 2019 | 12:08
Да, никогда не достичь зарубежным производителям уровня российского оборудования для анализа мочи!
kottigr1 03 января 2019 | 12:12
andrewm: Давно пора вышвырнуть из мирового спорта жуликоватых путинистов..
"В хоккей играют настоящие мужчины,
Трус не играет в хоккей! "
alexey65 03 января 2019 | 12:17
andrewm: Насколько я понимаю, речь идет об изъятии электронных данных. Флэшка не сертифицирована.
alex_melnikov Алексей Мельников 03 января 2019 | 12:11
Только так и надо поступать с теми, кто ворует награды посредством допинга.
oblom0011 03 января 2019 | 12:27
alex_melnikov:
Забавно наблюдать, как туповатый лошок из "Яблока" завидует допинговой Лондонской квартире алкаша Явлинского...
ostapba 03 января 2019 | 12:21
Молись и кайся.! Прям как дети!!!
Теперь Мутке остается смотреть мультик
Малыш и Карлсон..
Может потом и догадается даже..
marchuk 03 января 2019 | 12:23
Нет, нет! Нужно все еще раз тсчательно взвесить, еще раз понять и простить. Дать олимпияду и спартакиаду! Нельзя вот так огульно с кондачка. Ибо там есть и невинные спортсмены! Вот мы будем стоять не впереди, а позади них (с). И пусть попробуют нас лишать... Сколько же Вова вбухал туда взяток, чтобы все эти блаттеры так юлили и изворачивались?
grs_alx_112018 03 января 2019 | 12:54
Есть одна простаявещь ребятки - наказывают не спортсменов а организации. Это не Елену Исимбаеву отстранили, а федерацию. За Старых и Логинова надо было по башке кроме атлетов стучать и СБР. И с какого буя принимаются очень странные судебные решения по Зубкову ?
А со спортсменами все просто - хочешь выступать - меняй спортивное гражданство. Просто если так дальше пойдет, то и на коммерческие старты не пустят.