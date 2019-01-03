Контейнеры с химикатами упали с сухогруза в Северном море

Власти Германии и судовладелец уже ведут поиски.

Один из крупнейших контейнеровозов в мире попал в шторм в ночь на среду. Судно под флагом Панамы следовало из Португалии в Германию и из-за сильных волн потеряло часть перевозимого груза. В воде оказалось около 300 контейнеров. Часть из них уже прибило к побережью голландских островов. Местные жители обнаружили внутри игрушки, мебель, автомобильные запчасти, электронику, в том числе плазменные телевизоры.

Между тем, по меньшей мере, в трех контейнерах находятся органические пероксиды – химикаты, которые вызывают раздражение при контакте с кожей и слизистыми оболочками. Береговая охрана предостерегла население от самостоятельного изучения их содержимого и попросила сообщать о находках в полицию и службу спасения.

РИА Новости сообщает со ссылкой на немецкое управление по чрезвычайным ситуациям, что в море попал один контейнер с ядовитыми веществами.

Очистка побережья от мусора займет несколько дней.