Контейнеры с химикатами упали с сухогруза в Северном море
Власти Германии и судовладелец уже ведут поиски.
Один из крупнейших контейнеровозов в мире попал в шторм в ночь на среду. Судно под флагом Панамы следовало из Португалии в Германию и из-за сильных волн потеряло часть перевозимого груза. В воде оказалось около 300 контейнеров. Часть из них уже прибило к побережью голландских островов. Местные жители обнаружили внутри игрушки, мебель, автомобильные запчасти, электронику, в том числе плазменные телевизоры.
Между тем, по меньшей мере, в трех контейнерах находятся органические пероксиды – химикаты, которые вызывают раздражение при контакте с кожей и слизистыми оболочками. Береговая охрана предостерегла население от самостоятельного изучения их содержимого и попросила сообщать о находках в полицию и службу спасения.
РИА Новости сообщает со ссылкой на немецкое управление по чрезвычайным ситуациям, что в море попал один контейнер с ядовитыми веществами.
Очистка побережья от мусора займет несколько дней.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mustang 03 января 2019 | 12:47
Наш МЧС очищал бы побережье полгода!!!