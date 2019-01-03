Пассажирский «Боинг» аварийно приземлился в Красноярске

Самолёт направлялся из Благовещенска в Москву. Во время полёта сработал датчик обледенения клапана одного из двигателей. Командир воздушного судна принял решение о посадке в Красноярске. На борту находилось около 160 человек. Никто не пострадал. Сейчас пассажиры авиакомпании «Икар» ждут вылета в Москву. Транспортная прокуратура проводит проверку.