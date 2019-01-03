Пассажирский «Боинг» аварийно приземлился в Красноярске
Самолёт направлялся из Благовещенска в Москву. Во время полёта сработал датчик обледенения клапана одного из двигателей. Командир воздушного судна принял решение о посадке в Красноярске. На борту находилось около 160 человек. Никто не пострадал. Сейчас пассажиры авиакомпании «Икар» ждут вылета в Москву. Транспортная прокуратура проводит проверку.
Комментарии6
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tv_victim 03 января 2019 | 12:12
Давно пара запритить эти "Боенхи"! И литать на "Супирджетах". Куда смотрит правитильство?
riccon 03 января 2019 | 12:21
tv_victim:
Зачем? Вон у президента целая куча Ил-96. Самый безопасный самолет. Садится даже с 4 отказавшими двигателями. А было любит импорт. Пусть летает на самых аварийных в мире ведрах с болтами. Заслужили.
pravdatut 03 января 2019 | 12:15
В РФ , примерно до 10 января необходимо сделать мертвый период. Ничего не должно ходить, ездить, летать.
riccon 03 января 2019 | 12:26
pravdatut:
Бгг. Как будь-то после 10го во всем мире американские ведра с болтами перестанут падать.
a_111111 03 января 2019 | 12:26
Назвать авиакомпанию ИКАР?! Это каким же дебилом надо быть...
a_111111 03 января 2019 | 12:37
a_111111: Хорошо хоть крылья не обгорели!