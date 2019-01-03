Власти Челябинской области определились с размером компенсаций семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске

Об этом сообщила пресс-служба губернатора. Семьи погибших получат по миллиону рублей, пострадавшие – от 200 до 400 тысяч.

К этому моменту официальное число жертв обрушения части жилого дома составляет 38 человек. Судьба ещё по меньшей мере трёх неизвестна. Угрозы жизни людей, которые находятся в больницах Магнитогорска, нет, рассказал главный хирург города Пётр Гришин.

Тем временем, Минздрав России сообщил, что несколько улучшилось состояние 10-месячного ребёнка, которого извлекли из-под завалов спустя 34 часа после взрыва и эвакуировал в Москву.