Власти Челябинской области определились с размером компенсаций семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске
Об этом сообщила пресс-служба губернатора. Семьи погибших получат по миллиону рублей, пострадавшие – от 200 до 400 тысяч.
К этому моменту официальное число жертв обрушения части жилого дома составляет 38 человек. Судьба ещё по меньшей мере трёх неизвестна. Угрозы жизни людей, которые находятся в больницах Магнитогорска, нет, рассказал главный хирург города Пётр Гришин.
Тем временем, Минздрав России сообщил, что несколько улучшилось состояние 10-месячного ребёнка, которого извлекли из-под завалов спустя 34 часа после взрыва и эвакуировал в Москву.
Комментарии4
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zibex 03 января 2019 | 12:02
Наконец-то! Это же самое главное во всех катастрофах!
tanyaya 03 января 2019 | 12:24
Особенно это ценно для тех, кто погибли там целыми семьями. Им теперь это очень пригодится.
Да и не погибли они, а их убили мчс-овцы, три дня жрущие водку в тёплых палатках, пока люди умирали от ран и холода. МЧС - убийцы этих людей. Должны ответить по закону за преднамеренные массовые убийства и выплатить всем родственникам пострадавших из своего кармана.
kottigr1 03 января 2019 | 12:28
tanyaya: МЧС - убийцы этих людей.
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МЧС просто выполнял приказ, а лишние выжившие свидетели Путину совсем не нужны..
tanyaya 03 января 2019 | 12:34
МЧС выполнял преступный приказ и все они прекрасно отдавали себе отчёт в том, что пока они жрут водку, в ста метрах от них мучительно умирают люди, российские граждане, маленькие детишки, за "спасение" которых они получают деньги из наших налогов. Они это прекрасно осознавали! Но выполняли преступный приказ.
Виновны! И подлежат суровому наказанию.