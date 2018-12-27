Марк Захаров: Кельми помог театру Ленинского комсомола со становлением музыкального коллектива

Певец Крис Кельми помог театру Ленинского комсомола со становлением музыкального коллектива. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный режиссер Ленкома Марк Захаров.

«Можно сказать о его бесспорных заслугах. Он положил начало нашему вокально-инструментальному ансамблю, который сейчас окреп и представляет собой слаженный, талантливый коллектив», — сказал он.

По словам М.Захарова, благодаря Кельми, в 70-е годы театру выделили определенные средства на приобретение высококлассной техники. «В то время это было очень трудно. С этим инструментарием по сей день работают наши музыканты», — уточнил режиссер.

М.Захаров добавил, что «Кельми никогда не входил в ненужную конфронтацию и иногда выручал театр».

Певец Крис Кельми скончался 1 января в своем доме в Наро-Фоминском районе Московской области. Артисту было 63 года.