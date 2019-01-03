Российское кино по итогам прошлого года вновь обновило кассовый и зрительский рекорды
Об этом говорится на сайте Фонда кино. Общий размер сборов составил почти 14 миллиардов рублей, а совокупная посещаемость – почти 60 миллионов зрителей. В Фонде кино утверждают, что интерес к российским картинам возрос.
Комментарии7
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rifles 03 января 2019 | 11:42
Данные такие же как и "постоянный рост благосостояния россиян"?
timber_head 03 января 2019 | 11:44
"В Фонде кино утверждают, что интерес к российским картинам возрос."
Можно списочек картин, "пользующихся интересом"? В приведенной "десятке" рекордсменов по сборам только два российских фильма - "Движение вверх" (1 место) и "Лед" (4 место). И почему я не верю, что "Движение вверх" собрал в 1,5 раза больше "Венома"? Про "Лед" я вообще впервые слышу.
reaver 03 января 2019 | 11:46
И чего тогда Мединский ноет что смотрят только западное?
zibex 03 января 2019 | 11:46
А какой результат у русского ремейка польского фильма "Четыре танкиста и собака" про танк Рудый?
gregor 03 января 2019 | 11:48
И это предсказуемый результат .
А если запретить показывать иностранные фильмы совсем , а не осознано искусственно препятствовать , то ....ого-го ..будет как .
Можно будет рапортовать .., что дорогие россияне смотрят только отечественные фильмы .
Ну а если показывать постоянно и только один фильм про Штирлица или Как закалялась сталь , . то можно будет рапортовать ,чтп россияне кроме Штирлица и как закалялась сталь ,ничего бол;ше не смотрели .
Вот лично я и 86 % телевизионного большинства "За" .
Нам эти буржуйские фильмы не нать ..... тьфу на них .
Нам ,большинству подавай Чапаева , Молодую гвардию и Крымский мост .
Вполне хватит для уровня . Да ...ещё Петросяна и Аншлаг ,конечно .
put__out 03 января 2019 | 11:53
gregor: Так и так уже один советский нафталин по ТВ крутят все каникулы...
dyymm 03 января 2019 | 11:49
Массовая дебилизация наслеления проходит неплохо: и сборы на отечественные кино-поделки выросли, "Шнур" и рэп популярны, за Пу голосуют 146%.... Всё хорошо.