В Симферополе авария на энергосетях оставила без света сотни потребителей
Произошёл сбой в работе трёх трансформаторных подстанций. В ближайшее время должны начаться ремонтные работы, передаёт агентство РИА «Новости».
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Произошёл сбой в работе трёх трансформаторных подстанций. В ближайшее время должны начаться ремонтные работы, передаёт агентство РИА «Новости».
Московского школьника вызвали в полицию после того, как учительница отчитала его за участие в протестах «В обращении из школы помимо моих «странных» видеороликов было написано, что я являюсь членом неформального политического общества «бессрочка». Позже для устрашения инспектор сказала, что возможно это экстремистская организация. Я не понимал зачем это она говорит»...
Комментарии2
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kottigr1 03 января 2019 | 11:35
Сначала в Крыму был свет и вода.. Но потом случилось несчастье для крымчан и туда пришел Путин.
zibex 03 января 2019 | 11:44
При Украине такого бардака не было ...