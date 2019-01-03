Минобороны России обнародовало данные о российских военных, прошедших через Сирию

Боевой опыт в республике получили почти 70 тысяч военнослужащих из нашей страны, в том числе, 460 генералов. При этом данные о погибших не приводятся.



Согласно материалам ведомства, официальной даты начала российской военной операции в Сирии считается 30 сентября 2015 года, пишет агентство «Интерфакс».