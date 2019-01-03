Минобороны России обнародовало данные о российских военных, прошедших через Сирию
Боевой опыт в республике получили почти 70 тысяч военнослужащих из нашей страны, в том числе, 460 генералов. При этом данные о погибших не приводятся.
Согласно материалам ведомства, официальной даты начала российской военной операции в Сирии считается 30 сентября 2015 года, пишет агентство «Интерфакс».
Комментарии6
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kottigr1 03 января 2019 | 11:33
О-бал-деть.. ! В МО РФ одних только летчиков служит аж 70 000.. Других ведь войск, со слов Путина, в Сирии не было..
tv_victim 03 января 2019 | 11:35
Фигасе! По женералю на пехотную роту? Не, ну это уже за пределом!
zibex 03 января 2019 | 11:41
Хорошо потренировались, молодцы!
alena01 03 января 2019 | 11:44
Такое количество народу, и такой ничтожный результат...
Сразу навеяло - "тридцать тысяч курьеров"...
cattt 03 января 2019 | 11:47
Это же надо сколько дармоедов воюют за путинское величие.
viktorova 03 января 2019 | 11:49
//Согласно материалам ведомства, официальной даты начала российской военной операции в Сирии считается 30 сентября 2015 года//
А официалых дат окончания три? Или пять? Или путя опять соврал?