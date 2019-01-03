У ребёнка, доставленного с тяжёлыми травмами в Москву из Магнитогорска, несколько улучшилось состояние
Об этом сообщает Минздрав. Ведомство уточняет возраст малыша – 10 месяцев. Мальчик находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
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Об этом сообщает Минздрав. Ведомство уточняет возраст малыша – 10 месяцев. Мальчик находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Московского школьника вызвали в полицию после того, как учительница отчитала его за участие в протестах «В обращении из школы помимо моих «странных» видеороликов было написано, что я являюсь членом неформального политического общества «бессрочка». Позже для устрашения инспектор сказала, что возможно это экстремистская организация. Я не понимал зачем это она говорит»...
Комментарии1
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zibex 03 января 2019 | 11:39
Ребята, заканчивайте разводить народ с этим "спасенным" ребенком. Это из серии "мальчик в трусиках" только наооборот - спасенный.
Мы верим что власть заботится о нас, верим, что не бросит!