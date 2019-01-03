По последним данным, 38 человек погибли при обрушении жилого догма в Магнитогорске

Сегодня утром нашли тело женщины. По официальным данным, неизвестной остаётся судьба ещё трёх человек. В то же время представитель МЧС сказал агентству ТАСС, что под завалами может находиться больше людей, чем считается официально. Он добавил, что спасатели будут работать до тех пор, пока не убедятся, что нашли всех.