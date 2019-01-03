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11:04, 03 января 2019

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался от участия в Матче звезд НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался от участия в Матче звезд НХЛ, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Ранее Овечкин семь раз участвовал в Матчах звезд НХЛ. В нынешнем году Александр во второй раз подряд был выбран капитаном команды Столичного дивизиона. Однако от участия в матче Звезд российский форвард отказался. Свое решение хоккеист объяснил накопившейся усталостью. И желанием сэкономить силы на концовку Чемпионата. Стоит напомнить, что в прошлом году Овечкин поздно завершил сезон, впервые выиграв с Вашингтоном главный заокеанский трофей – кубок Стэнли. Да и в нынешнем играет весьма результативно, возглавляя список снайперов регулярного Чемпионата.

Впрочем, многие болельщики считают, что Ови проигнорировал Матч звезд, чтобы отомстить Комиссару Лиги Гарри Бэтмену. Который не пустил Овечкина и других игроков НХЛ на Олимпиаду в Пхенчхан.

Тем временем Руководство НХЛ подтвердило, что из-за отказа участвовать в Матче звезд Овечкин будет дисквалифицирован на одну игру регулярного чемпионата.

Комментарии

2

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gordy 03 января 2019 | 11:13

"... Ови проигнорировал Матч звезд, чтобы отомстить Комиссару Лиги Гарри Бэтмену. "

Просто захотелось пободаться?

punyoshohlai 03 января 2019 | 11:24

Однако от участия в матче Звезд российский форвард отказался.

Какой-такой российский? Ребята, вы там не приболели?

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