Американский космический аппарат передал первые снимки с дальних окраин Солнечной системы

Зонду удалось сфотографировать поверхность астероида, расположенного далеко за орбитой Плутона.

Космический аппарат New Horizons сделал снимки самого удаленного из известных объектов Солнечной системы, получившего название Ultima Thule или «край света». Фотографии были сделаны с расстояния в 27 тысяч километров. Выяснилось, что астероид представляет собой два соединенных друг с другом тела, как и предполагали ученые ранее. Он оказался очень темным и почти не отражающим света. Астероид расположен в так называемом поясе Койпера – третьем слое Солнечной системы, который следует за поясом внутренних планет и внешних газовых гигантов. От Земли Ultima Thule отделяют 6,5 миллиардов километров: он находится за орбитой Плутона.

Как сообщает BBC, пока ученые получили лишь около одного процента собранной зондом информации. Полученные аппаратом данные будут постепенно приходить на Землю в течение следующих 20 месяцев.

Аппарат New Horizons вылетел с Земли в 2006 году. Ученые надеются, что он сможет проработать до 2030-х годов: к этому времени зонд уже должен покинуть Солнечную систему.