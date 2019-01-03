Американский космический аппарат передал первые снимки с дальних окраин Солнечной системы
Зонду удалось сфотографировать поверхность астероида, расположенного далеко за орбитой Плутона.
Космический аппарат New Horizons сделал снимки самого удаленного из известных объектов Солнечной системы, получившего название Ultima Thule или «край света». Фотографии были сделаны с расстояния в 27 тысяч километров. Выяснилось, что астероид представляет собой два соединенных друг с другом тела, как и предполагали ученые ранее. Он оказался очень темным и почти не отражающим света. Астероид расположен в так называемом поясе Койпера – третьем слое Солнечной системы, который следует за поясом внутренних планет и внешних газовых гигантов. От Земли Ultima Thule отделяют 6,5 миллиардов километров: он находится за орбитой Плутона.
Как сообщает BBC, пока ученые получили лишь около одного процента собранной зондом информации. Полученные аппаратом данные будут постепенно приходить на Землю в течение следующих 20 месяцев.
Аппарат New Horizons вылетел с Земли в 2006 году. Ученые надеются, что он сможет проработать до 2030-х годов: к этому времени зонд уже должен покинуть Солнечную систему.
Комментарии5
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testmeter 03 января 2019 | 11:09
А зато наш "Авангард" 27 махов хрячит за раз. Мы пиндосов и на дальних окраинах Вселенной достанем своим русским духомЪ
arye_11 03 января 2019 | 11:17
Американский зонд достиг пределовСолнечной Системы, китайский аппарат впервые сер на обратной стороне Луны, а в России Великий Вождь, духовность, оружие, не имеющее аналогов и церковный раскол.
А ведь 20-й век Америка и Россия начинали на одном примерно, уровне, а Китай был неизмеримо ниже их обоих.
grs_alx_112018 03 января 2019 | 11:28
Чем Мне нравятся портянки - доверчивые и абсолютно безграмотные ;)) 27 Махов - чуть больше Первой космической и меньше Второй. Если точно - 9.18 км/сек - скорость достигается в момент выхода на максимально отдаленное расстояние от поверхности Земли. Интересно узнать на какой скорости аппарат входит в верхние слои атмосферы и когда он тормозится до Первой космической. Есть еще вопрос - какова скорость в плотных слоях и как эта хрень управляется при мощном термическом ударе.
А пока - народное достояние достает рашкован даже в Магнитогорске, причем так что Горлум из Сочей подорвался под Новый год. Правда подарки для пострадавших забыл, пришлось через губернатора передавать
grazschdanin 03 января 2019 | 11:37
Зонду удалось сфотографировать поверхность астероида, расположенного далеко за орбитой Плутона
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Ага, верим.
grs_alx_112018 03 января 2019 | 11:48
Если еще добавить - амеры прислали шум марсианского ветра, японцы все-таки посадили модуль на астероид все бы ни чего. До кучи Казахстан будет запускать свои научные аппараты с площадок Маска в Калифорнии. Это то что Мы знаем, а вот про рентгеновский телескоп советской постройки чего-то не слышно. А по объему и значимости полученных данных это чудо сравнимо с Хаблом и Чандрой