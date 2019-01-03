Тайфун Пабук (Pabuk) — первый сильный тропический шторм за последние полвека в Юго-Восточной Азии. Как сообщает англоязычное издание The Nation, он движется со скоростью 15 км/ч на Северо-Восток и уже вызвал сильные волны в море (высотой до 5 метров), а также проливные дожди.

Тайфун затронул такие популярные курорты как Пхукет, Самуи и Краби. Многие туристы даже покинули их и уехали на материковую часть Королевства — в том числе в популярную Паттайю, чтобы переждать там непогоду. Купание и некоторые экскурсии, а также паромная связь между островами запрещены. Официальные власти утверждают, что готовы к ликвидации последствий урагана. Морякам запретили выходить в открытое море. Впрочем, уже сообщается о нескольких случаях потопления рыбацких лодок. МЧС Таиланда спасло 13 рыбаков, которые, несмотря на предупреждения, отправились утром в поход. Узнав о шторме, они попытались двинуться к берегам Индонезии, но не успели и лодки перевернуло. Уже известно о том, что потеряна связь с ещё одной лодкой — на борту было 18 человек. Об их судьбе пока ничего не сообщается.

Как ожидается, непогода в Таиланде завершится к воскресенью.