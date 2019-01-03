Сбербанк решил выделить 20 миллионов рублей пострадавшим и семьям погибших при взрыве дома в Магнитогорске

Кроме того, будет рассмотрен вопрос об урегулировании задолженности по кредитам перед Сбербанком, сообщила пресс-служба финансово-кредитного учреждения.

Напомним, накануне стало известно, что самолёт для экстренной эвакуации в Москву 11-месячного ребёнка, найденного под завалами, предоставил президент Сбербанка Герман Греф.