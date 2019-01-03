Сбербанк решил выделить 20 миллионов рублей пострадавшим и семьям погибших при взрыве дома в Магнитогорске
Кроме того, будет рассмотрен вопрос об урегулировании задолженности по кредитам перед Сбербанком, сообщила пресс-служба финансово-кредитного учреждения.
Напомним, накануне стало известно, что самолёт для экстренной эвакуации в Москву 11-месячного ребёнка, найденного под завалами, предоставил президент Сбербанка Герман Греф.
Комментарии7
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rash 03 января 2019 | 11:10
Интересные дела - какой НОРМАЛЬНЫЙ банк себе позволить разбрасываться деньгами, откуда у сбера такие СВОБОДНЫЕ средства, учитывая как бесплатные услуги банка переходят в разряд платных, можно сделать вывод как он обдирает клиентов.
danko1 03 января 2019 | 11:22
rash: А то, что ребенка перевезли в Москву, доказывает, что здравоохранение в стране полностью развалено.
В цивилизованных странах на лечение не перевозят в столицы, оно везде доступно на одном уровне.
zibex 03 января 2019 | 11:48
danko1: никто никого не перевозил: "спасенный ребенок" - это фейк, это как "мальчик в трусиках" только наоборот
cromwel 03 января 2019 | 11:19
скорее всего Сбербанку кто-то хорошо яйца выкрутил. Эти жмоты никогда лишнюю копейку не потратят. Чистой воды PR.
haldey 03 января 2019 | 11:20
Спасибо))) Я горд, что являюсь вкладчиком Сбербанка, значит и я уже учавствую в этом добром деле)))
timber_head 03 января 2019 | 11:25
Интересно, а кто дал право Грефу, НАЕМНОМУ МЕНЕДЖЕРУ, распоряжаться таким образом деньгами акционеров? Что-то у меня большие сомнения в том, что эти 20 млн.руб. он пожертвует из своих бонусов.
furk 03 января 2019 | 11:49
Продайте грефовский самолёт, и выплатите пострадавшим нормальные деньги. Им заново начинать свою жизнь, а Греф пусть пока поживёт на среднюю по стране зарплату.