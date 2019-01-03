Власти Челябинской области утвердили размер компенсации семьям погибших и пострадавших в результате обрушения дома
Власти Челябинской области утвердили размер компенсации семьям погибших и пострадавших в результате обрушения подъезда жилого дома.
Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона Бориса Дубровского. Еще 200 или 400 тысяч достанется пострадавшим в зависимости от того вреда здоровью, который они получили. Схожие выплаты положены за утрату своего жилья. Как отметили в администрации Челябинской области, в зависимости от площади квартир обрушившегося подъезда в Магнитогорске потерявшие их получат от 300 тысяч до полумиллиона рублей. Компенсации получат и те, кто не являлся собственником жилья, но фактически проживал в нем – они составят 50 тысяч. На похороны же каждого погибшего в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске власти выделят чуть более 30 тысяч рублей. Первые из них пройдут в пятницу; выплаты же, как заверили в администрации Челябинской области, начнутся уже сегодня. Чуть ранее губернатор региона Борис Дубровский пообещал, что всем потерявшим свои квартиры купят новые.
По последним данным, из-за обрушения подъезда многоэтажки в Магнитогорске погибли 38 человек.
Комментарии2
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tanyaya 03 января 2019 | 11:19
Какая прекрасная власть в Челябинской области! Ещё вчера обещали за труп по 100 тысяч, а сегодня решили раскошелиться до миллиона!
tanyaya 03 января 2019 | 11:24
И на похороны решили тридцатку кинуть. И за квартиру 500 тысяч. Власть Челябинска знает, где можно купить квартиру за 500 тысяч? Или просто предполагает, что это возможно?
Челябинцы и магнитогорцы! Топайте к власти, пусть она, сука, покажет в каких квартирках по 500 тысяч живёт!
Хотя и барану понятно, что власть Челябинска живёт в хибарке за миллиарды, а не за 500 тысяч.
Экспроприируйте у них хибарку. Пусть губер побегает в поисках жилья для себя за 500 тысяч.