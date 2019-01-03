Власти Челябинской области утвердили размер компенсации семьям погибших и пострадавших в результате обрушения дома

Власти Челябинской области утвердили размер компенсации семьям погибших и пострадавших в результате обрушения подъезда жилого дома.

Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона Бориса Дубровского. Еще 200 или 400 тысяч достанется пострадавшим в зависимости от того вреда здоровью, который они получили. Схожие выплаты положены за утрату своего жилья. Как отметили в администрации Челябинской области, в зависимости от площади квартир обрушившегося подъезда в Магнитогорске потерявшие их получат от 300 тысяч до полумиллиона рублей. Компенсации получат и те, кто не являлся собственником жилья, но фактически проживал в нем – они составят 50 тысяч. На похороны же каждого погибшего в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске власти выделят чуть более 30 тысяч рублей. Первые из них пройдут в пятницу; выплаты же, как заверили в администрации Челябинской области, начнутся уже сегодня. Чуть ранее губернатор региона Борис Дубровский пообещал, что всем потерявшим свои квартиры купят новые.

По последним данным, из-за обрушения подъезда многоэтажки в Магнитогорске погибли 38 человек.