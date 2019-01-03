Шторм в Балтийском море обрушил часть променада в городе Светлогорск Калининградской области
Об этом сообщил глава администрации округа Владимир Бондаренко. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Кроме того, на Калининградскую область обрушился снегопад.
Комментарии1
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ogrig Олег Савин 03 января 2019 | 11:11
Хорошо бы, если б шторм размыл сотни тысяч тонн грязи, вылитой в море на берег Янтарного. Да и бездарно построенный в этом городке променад размыл.