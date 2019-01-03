В Ленинградской области мужчина погиб при запуске фейерверка
Следователи начали проверку. По предварительным данным, 30-летний житель посёлка Бугры установил трубу для фейерверков длиной 60 сантиметров и диаметром в 25 сантиметров, а затем наклонился над ней, чтобы узнать, почему фейерверк не сработал. Он скончался от тяжёлых травм головы,
Комментарии10
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pusto1 03 января 2019 | 10:49
как испытателю, ему полагается...
gordy 03 января 2019 | 11:15
"... а затем наклонился над ней, чтобы узнать, почему фейерверк не сработал."
По теории естественного отбора Дарвина?
tv_victim 03 января 2019 | 10:52
Неплохая заявка на премию Дарвина. Надеюсь, детей у него не было, иначе премию не дадут. Таково уж требование: дебилы не должны размножаться....
viteck 03 января 2019 | 10:56
Он честно заслужил премию Дарвина...
alexey65 03 января 2019 | 10:59
Жалко дурака, но что тут расследовать?
s_vlad 03 января 2019 | 11:03
Уж чем-чем, а дураками Россия богата! )
dzinselub 03 января 2019 | 11:07
Эх,жаль что только один придурок сдох.А то у нас во дворе этих мразей пруд пруди.Даже стоя на своих балконах запускают ракеты вниз,а внизу мы.
homermp 03 января 2019 | 11:16
Есть же видеозапись - установленный фейерверк завалился на бок и выстрел влетел в живот парню, стоящему метрах в 10. Дело было в Буграх 01 января.
yuriykyvich 03 января 2019 | 11:29
Пить надо меньше и не быть таким тупым было этому молодому человеку. Вероятно что труба была чуть уже, чем диаметр фейверка, и он вылетел ему в лицо только тогда, когда давление газов увеличилось намтолько, что сумело вытолкнуть это феверк, что, в свою очередь, резко увеличило поражающий эффект.
Хотя эти китайские фейерверки, как наши "мультяшные ракеты", летают по непредсказуемым траекториям. Помнится мне на 9-ом (!) этаже, один такой насквозь пробил окго лоджии, и половину двойного стеклопакета в окне уомнаты, оставиви круглую дыру, сантиметров 7 в диаметре. Я буквально за миниту до этого в этом окне курил. Моему хорошему знакомому фейверк глаз выбил (не туда полетел), мне самому по ноге как-то досталось, весьма и весьма болезненно.
benin_papa__ 03 января 2019 | 11:32
Жаль, что Новый год раз в году. Поубавилось бы дураков.