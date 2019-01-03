В Ленинградской области мужчина погиб при запуске фейерверка

Следователи начали проверку. По предварительным данным, 30-летний житель посёлка Бугры установил трубу для фейерверков длиной 60 сантиметров и диаметром в 25 сантиметров, а затем наклонился над ней, чтобы узнать, почему фейерверк не сработал. Он скончался от тяжёлых травм головы,