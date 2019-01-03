Телекомпания CNN исправила материал с упоминанием Крыма после обращения украинского посольства в Вашингтоне
На это обращает издание РБК. Сюжет был посвящён празднованию Нового года в разных странах мира. При демонстрации фотографий из Симферополя на экране появлялась подпись «Симферополь, Россия». Теперь же снимок подписан, как «Симферополь, Крым».
Комментарии22
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arye_11 03 января 2019 | 10:36
Однако, "умельцы" из CNN...
Исправили "Симферополь, Россия" на "Симферополь, Крым"
Исправили "жопу" на "сраку"
haldey 03 января 2019 | 10:38
arye_11: Они указали хохлам, что они уже отработанный материал, и их сливают в утиль...
Вот такие союзнички - амеры)))
arye_11 03 января 2019 | 10:41
haldey:
Дефективный.
У тебя в голове истинно расейское понятие, что дядька "из тиливизора" всегда вещает за всю свою страну.
Огорчу тебя - мнение CNN, это именно, что мнение телекомпании CNN, а не мнение "амеров"
oblom0011 03 января 2019 | 10:49
arye_11:
Забавно, что Вы, любезный, переехав с территории б.УССР в Палестину, всё ещё патологически боитесь бандеровцев, вспарывавших еврейские животы и размазывавших еврейские мозги по брусчатке Русских и Польских городов, и поэтому вылизываете у бандерлогов до самых до какашек...
kamen_12 03 января 2019 | 10:52
oblom0011: Не его же по мостовой Бандера со товарищи мазал. Кто прошлое помянит, тому глаз вон.
yan19 03 января 2019 | 11:16
kamen_12: kamen_12: В настоящее время-евреев в Израиле пытаются уничтожить лучшие друзья России из ХАМАС ,Хизбалла и Иран-и уже с помощью российского оружия,продолжая дело по уничтожению евреев в Израиле-начатое СССР в 1967 г,ну а Россия ж-прпвопреемник СССР? И взрывали и убивали евреев-террористы воспитанные и подготовленные в СССР...А головку израильской 4х летней девочке в 1989г-разбил прикладом хизбаллоид Самир
Кунтар-из союзной Союзу и РФ-террорестической Хизбаллы..
oblom0011 03 января 2019 | 11:48
yan19:
Милый еврейский дурашка, ХАМАС - это еврейская контора, и пока евреи не продолжат правильно и исправно платить по счетам, хамасята будут чморить вас - понаехавших.
arye_11 03 января 2019 | 10:54
oblom0011:
Здорово, Обломушка.
Тебя долго с нами не было(месяца два) и я уже решил, что тебя окончательно вырвало из наших рядов.
Что, опять в больничке здоровьичко тебе поправляли, да?
И судя по фонтанирующему из тебя потоку черной злобы, все напрасно.
Так и лежишь в обосранных подгузниках как и прежде, да, Обломушко?
А ведь я тебе не раз говорил - не потому ты злобен, что ты несчастный инвалид. а ты несчастный инвалид, потому что злобен.
yan19 03 января 2019 | 11:11
oblom0011: Нишите правильно,Кутузов-если с территории б.УССР то и на территорию б.Палестины..т к подмандатная Палестина прекратила свое существование в мае 1948 г-с созданием там государства Израиль ,как государства еврейского народа Палестины..
А в 1946 г Палестине на 78% ее территории, была создана Иордания-государство арабского народа Палестины..
А твою жо2у похоже уже вскрыли в твоей психушке-когда лоботомию делали..
oblom0011 03 января 2019 | 11:46
yan19:
Забавно с Вас, туповатой азиатской чурки...
Не зря русские любят, когда еврейские шуты скачут вылезая из кожи, что бы понравиться русским.
Ваши истерики, вызванные комплексом перед белыми европейцами, вполне вписываются в еврейское шутовство вульгарис.
Если что, про то, что Великий Сталин, чтобы подпустить англианке, учредил в Палестине Израиловку - культурная публика в курсе. То, что евреи корячатся в пустыне на грядках, чтобы у граждан России зимой на столе были свежие и дешёвые овощи - можно отнести к шутке Иосиф Виссарионыча. Остроумнейший был человек и, несомненно, гений.
kottigr1 03 января 2019 | 11:15
haldey: Только сутки удалось проанонировать путинистам на допущенную CNN ошибку..
serhio_25__ 03 января 2019 | 11:32
kottigr1: Тупая Лживая Крыса, если бы не вечный комплекс не неполноценности укропов, то об этом репортаже CNN никто бы и не знал. Кстати, надписи "Украина" там так и не появилась. Укропские пердаки продолжают полыхать. Русские продолжают ржать)))
kottigr1 03 января 2019 | 11:46
serhio_25__: Лживая Крыса..укропов..Укропские пердаки
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Больная у Вас лексика.. Вас из психушки выпустили или из детского сада ?
kamen_12 03 января 2019 | 10:47
arye_11: Скоро надоест исправлять. Мол пошло оно всё, пусть хохлы позеленеют.
haldey 03 января 2019 | 10:36
Даже CNN не называет Симферополь украинским))) Исправили на "Симферополь, Крым")))
Это ужасная зрада)))
art_ 03 января 2019 | 10:54
crimea - qirim
isnovvanaarene 03 января 2019 | 10:56
Даже CNN не называет Симферополь российским))) Исправили на "Симферополь, Крым")))
Халдеи на измене.
nikkel 03 января 2019 | 10:56
а что они исправили? Крым как был российским, так и будет...
yan19 03 января 2019 | 11:18
nikkel: Крым как не был никогда в РФ-так и не будет ни для кого в мире, и даже для Сбербанка России
serhio_25__ 03 января 2019 | 11:36
yan19: А даже для кого он буде украинским?
cromwel 03 января 2019 | 11:06
Отимели хохлов по самое небалуйся. Пусть знают свое место в истории.
haldey 03 января 2019 | 11:10
cromwel: Свидомитам нет места в истории, им место на свалке истории)))