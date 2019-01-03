Число погибших при обрушении части дома в Магнитогорске выросло до 38

Под завалами в Магнитогорске по последним данным нашли 38 погибших. Большинство из них опознаны. В списке жертв шестеро детей. Продолжаются поиски ещё четырёх человек. В МЧС региона заявили, что сохраняется угроза дальнейшего обрушения здания. Вместе с тем, в региональном управлении Министерства сказали, что сегодня жители квартир, примыкавших к рухнувшему подъезду, временно пустят домой, чтобы они забрали необходимые вещи.

В Магнитогорске завтра начнутся похороны погибших при обрушении части жилого дома. Об этом сообщила пресс–служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Роме того, стало известно, что власти утвердили размеры материальной помощи: семьи погибших получат по миллиону рублей, пострадавшие – от 200 до 400 тысяч. Это будет помощь от регионального правительства, уточняет агентство ТАСС.