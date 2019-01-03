Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал Чемпионата мира

Разгромив сверстников из Словакии.

Четвертьфинальный матч против хоккеистов Словакии россияне начали мощно. Уже к 8-й минуте встречи наши забросили три шайбы. Что вынудило соперников заменить вратаря. Впрочем, и сменщик Главая – Скленар – сухим продержался недолго. В итоге на первый перерыв россияне ушли при комфортном счете 4-0. Ну а перед заключительным периодом на табло горели еще более внушительные цифры – 7-0. Лишь в заключительном периоде наши немного сбавили обороты и позволили словакам хоть отчасти порадовать своих болельщиков. В итоге 8-3 в пользу подопечных Валерия Брагина. Дублем в составе нашей команды отметился Клим Костин.

За выход в финал россияне сыграют с командой США, которая оказалась сильнее сверстников из Чехии.

В другом полуфинале сыграют команды Финляндии и Швейцарии.