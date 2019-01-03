Китайский аппарат первым в истории освоения космоса успешно сел на обратной стороне Луны

Ликовать китайских учёных, а вместе с ними и весь мир, заставил аппарат Чанъэ-4. Он успешно приземлился на обратной стороне Луны и прислал первый снимок. Аппарат мягко сел на поверхность спутника Земли около половины шестого утра по Москве. Зонд оказался в древнем метеоритном кратере в южном полушарии обратной стороны Луны. «Человечество открыло новую страницу», — так прокомментировала успех китайских учёных газета China Daily. И привела некоторые подробности посадки.

Аппарат на высоте примерно восьми километров оценил своё местоположение, когда до обратной стороны Луны оставалось всего сто метров, он приостановил снижение, проанализировал информацию на предмет возможных препятствий на пути и затем произвел посадку. Аппарат должен собрать данные о геологическом строении спутника Земли, составе лунного грунта и провести низкочастотные радиоастрономические наблюдения. Чанъэ имя китайской мифической богини, живущей на Луне. Поэтому так назвали аппарат.

Космический аппарат отправился к обратной стороне Луны почти месяц назад. Его запустили с космодрома в юго-западной провинции Китая. Китай планирует отправить на Луну человека после 2020 года, а в 30-х доставить с Марса образец грунта.