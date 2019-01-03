Китайский аппарат первым в истории освоения космоса успешно сел на обратной стороне Луны
Ликовать китайских учёных, а вместе с ними и весь мир, заставил аппарат Чанъэ-4. Он успешно приземлился на обратной стороне Луны и прислал первый снимок. Аппарат мягко сел на поверхность спутника Земли около половины шестого утра по Москве. Зонд оказался в древнем метеоритном кратере в южном полушарии обратной стороны Луны. «Человечество открыло новую страницу», — так прокомментировала успех китайских учёных газета China Daily. И привела некоторые подробности посадки.
Аппарат на высоте примерно восьми километров оценил своё местоположение, когда до обратной стороны Луны оставалось всего сто метров, он приостановил снижение, проанализировал информацию на предмет возможных препятствий на пути и затем произвел посадку. Аппарат должен собрать данные о геологическом строении спутника Земли, составе лунного грунта и провести низкочастотные радиоастрономические наблюдения. Чанъэ имя китайской мифической богини, живущей на Луне. Поэтому так назвали аппарат.
Космический аппарат отправился к обратной стороне Луны почти месяц назад. Его запустили с космодрома в юго-западной провинции Китая. Китай планирует отправить на Луну человека после 2020 года, а в 30-х доставить с Марса образец грунта.
Комментарии6
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oblom0011 03 января 2019 | 10:08
Советская станция Луна 3 60(шестьдесят) лет назад облетела обратную сторону Луны, сфоткала её и Советские учёные поняли, что там нечего делать, что не умаляет успехи Коммунистического Китая и позор капиталистов на его фоне.
neyexo 03 января 2019 | 10:13
oblom0011:
это не успех и не новый шаг
Успех был у индусов, когда они нашли воду на полюсах Луны, если они не ошиблись
Новый шаг будет сделан, если удастся эту воду потрогать - тогда можно говорить о создании подземных жилищ на Луне (на глубине 4 м - иначе прошьет микрометеоритами)
kochar 03 января 2019 | 10:12
А у нас пенсию подняли в среднем на 1000 руб и это оказалось лохотроном.
tv_victim 03 января 2019 | 10:12
"Не верю"!
Д. Рогозин.
desdichado 03 января 2019 | 10:15
«Человечество открыло новую страницу», — ... газета China Daily.
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Человечество… - мудро и скромно.
А что бы написали российские газеты, будь это российский аппарат?
antipatrick46 03 января 2019 | 10:19
Облом0,000011 "Советские учёные поняли, что там нечего делать" - ага, виноград зелен!