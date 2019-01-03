Причиной задержания американца Пола Уилана стала передача секретных сведений
По данным агентства «Росбалт», речь идет о списке сотрудников одного из засекреченных российских ведомств.
Пол Уилан был задержан в гостинице «Метрополь» сразу после получения электронного носителя с секретными сведениями. Флэшку ему передал неназванный гражданин России, с которым американец познакомился достаточно давно и которого неоднократно пытался завербовать.
По данным источника «Росбалта» в спецслужбах, Уилан вел разведывательную деятельность на протяжении 10 лет. Людей для получения нужной информации он якобы находил в интернете. Сначала американец рассказывал им о своей любви к России и желании совершенствовать знание языка, а потом стал сам приезжать в страну и лично встречаться с людьми, которых хотел завербовать. При этом, по утверждению источника, эти знакомства были не случайны – американские спецслужбы специально отбирали тех, кто мог иметь доступ к секретной информации. В основном речь шла о мужчинах: утверждается, что россиянками Уилан не интересовался.
Американец свою вину не признает. По словам его адвоката Владимира Жеребенкова, защита собирается оспорить постановление об аресте Уилана в Мосгорсуде.
Комментарии8
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oblom0011 03 января 2019 | 10:05
Пендосы сажают Барнаульскую шлюшку и объявляют её шпионкой, русские просто сажают шпиона...
opiatnovyi63 03 января 2019 | 10:15
Так он американец или всё же канадец?
post_v 03 января 2019 | 10:07
какой-то мужчина, личность которого давно известна доблестным ФСБ, передал какой-то список шпиёну…
однако это больше похоже на примитивную провокацию с целью получения наград и премий
ansata 03 января 2019 | 10:15
post_v: "Передавать" можно и в "облаке". И никто и никогда, если знать как. Придумка с флешкой по меньшей мере глупа.
opiatnovyi63 03 января 2019 | 10:17
ansata: Видать, очередная лабуда на уши преданному электорату Вождя!
vladimir1967 03 января 2019 | 10:10
Находил в интернете... Это все равно что стоять с плакатом на Красной площади и предлагать продать родину. Похоже на гэбистскую фальшивку как дело Сети
ikar002 03 января 2019 | 10:12
у пендосов есть свои башировы? разучились передавать секретные материалы)))
neyexo 03 января 2019 | 10:16
По емейлу и по облаку нельзя было передать - ведь тогда ничего не докажешь.
Но пусть посидит, посмотрит, потом другим расскажет.
Русский выучит