Причиной задержания американца Пола Уилана стала передача секретных сведений

По данным агентства «Росбалт», речь идет о списке сотрудников одного из засекреченных российских ведомств.

Пол Уилан был задержан в гостинице «Метрополь» сразу после получения электронного носителя с секретными сведениями. Флэшку ему передал неназванный гражданин России, с которым американец познакомился достаточно давно и которого неоднократно пытался завербовать.

По данным источника «Росбалта» в спецслужбах, Уилан вел разведывательную деятельность на протяжении 10 лет. Людей для получения нужной информации он якобы находил в интернете. Сначала американец рассказывал им о своей любви к России и желании совершенствовать знание языка, а потом стал сам приезжать в страну и лично встречаться с людьми, которых хотел завербовать. При этом, по утверждению источника, эти знакомства были не случайны – американские спецслужбы специально отбирали тех, кто мог иметь доступ к секретной информации. В основном речь шла о мужчинах: утверждается, что россиянками Уилан не интересовался.

Американец свою вину не признает. По словам его адвоката Владимира Жеребенкова, защита собирается оспорить постановление об аресте Уилана в Мосгорсуде.