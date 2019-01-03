Под завалами дома в Магнитогорске может оказаться больше людей, чем указано в официальных списках

Об этом сказал агентству ТАСС представитель регионального Управления МЧС. Он добавил, что работы будут продолжаться до тех пор, пока спасатели не убедятся, что нашли всех. Сколько потребуется времени, пока не ясно даже спасателям. Об этом «Эху Москвы» с места событий рассказала корреспондент Русской службы ВВС Оксана Чиж.

На этот момент пропавшими без вести официально считаются 4 человека, подтверждена гибель 37.