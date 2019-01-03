Сборная России вышла в полуфинал молодёжного Чемпионата мира по хоккею
Россияне разгромили команду Словакии со счётом 8:3. В полуфинале наша сборная сыграет с командой США. В другом матче встретятся команды Финляндии и Швейцарии.
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Россияне разгромили команду Словакии со счётом 8:3. В полуфинале наша сборная сыграет с командой США. В другом матче встретятся команды Финляндии и Швейцарии.
Комментарии1
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unprejudiced 03 января 2019 | 09:45
Позор года - канада. упустили победу за 46 секунд до конца матча, в овертайме не забили буллит и в итоге вообще проиграли. Вечный позор канадскому хоккею!