В США сегодня начнет работу новый состав Конгресса

Американские Палата Представителей и Сенат были избраны в ходе промежуточных выборов, прошедших два месяца назад.

Главной проблемой, которую конгрессмены в старом составе не смогли решить в ушедшем году – это принятие бюджета США на 2019 финансовый год. Камнем преткновения стал вопрос о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. На нее президент США Дональд Трамп хочет выделить около 5 млрд долларов государственных средств. Однако этому противятся демократы, которые в новом составе Конгресса имеют большинство в Палате представителей. И несмотря на то, что у республиканцев перевес в Сенате, его не хватает, чтобы утвердить инициативу Трампа. Из-за противоречий по вопросу бюджета в конце декабря была парализована работа около четверти федеральных министерств. Среди них Госдепартамент, министерство внутренней безопасности и Минюст. Так называемый «шатдаун», который продолжается уже 13-й день коснулся около 800 тысяч федеральных служащих. Из них одна половина ушла в вынужденный отпуск, а вторая работает без зарплаты.

Демократы в Палате Представителей обещают незамедлительно принять законопроект, который позволит восстановить работу федеральных ведомств.